В Удмуртии средний размер ипотеки вырос до 1,7 млн рублей

Этот показатель увеличился по сравнению с 4 кварталом 2018 года на 18,5%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртий средний размер ипотеки вырос до 1,73 млн рублей. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, этот показатель в республике по сравнению с 4 кварталом 2017 года увеличился на 18,5%.

Согласно данным НБКИ, по среднему размеру ипотечного кредита Удмуртия находится на 35 месте, лидирует Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Географические соседи Удмуртии – Башкирия, Татарстан, Пермский край и Кировская область – занимают 22, 24, 31 и 39 места. В этих регионах средний размер ипотеки составляет от 1,59 до 2,01 млн рублей.

В НБКИ отмечают, что в 2018 году ипотечное кредитование росло как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру.

«При этом, по нашему мнению, одной из причин роста среднего размера ипотечного кредита в прошлом году является снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке. Иными словами, уменьшение размера первоначального взноса привело к росту тела выдаваемых ипотечных кредитов», - рассказал гендиректор НБКИ Александр Викулин.