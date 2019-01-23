Мост через Чепцу в Удмуртии восстановили за счет средств системы «Платон»

Переправа находится на автодороге Балезино – Сергино.

Ижевск. Удмуртия. Движение по новому мосту через Чепцу на автодороге Балезино – Сергино открыли в Удмуртии. Как написал на своей странице в Facebook министр транспорта республики Алексей Горбачёв, мост перекинули на месте снесённой аварийной переправы.

Старый мост построили более 50 лет назад, он был в аварийном состоянии. Новый мост рассчитан на большие нагрузки, растущий поток автотранспорта и обеспечит повышение безопасности дорожного движения. Длина нового моста составила 130 м против 100 м предыдущего.

На реконструкцию моста за 2017-2018 годы потратили 376,4 млн. рублей. Из них софинансирование из федерального бюджета за счёт средств от государственной системы «Платон» составило 294,6 млн. рублей.

Напомним, этот мост планировали сдать в 2018 году. Также ранее за счёт «Платона» в Удмуртии реконструировали мосты в Сюмсинском и Ярском районах.