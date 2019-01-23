«Большой удмуртский диктант» напишут жители республики 30 марта

В 2019 году этот «срез знаний» пройдёт уже в восьмой раз.

Ижевск. Удмуртия. Стала известна дата проведения «Большого удмуртского диктанта» (Бадӟым Удмурт Диктант) в 2019 году. Как сообщили организаторы акции на странице «ВКонтакте», он состоится 30 марта.

«Это отличная возможность проверить знание удмуртского языка и навыка грамотного письма на нём. Цель акции – пропаганда изучения удмуртского языка, способ задуматься о своей грамотности и привить желание её повышать», - отметили организаторы.

В 2019 году желающие участвовать в акции могут выбрать способ написания диктанта: на открытых площадках в городах и сёлах; в прямом эфире радио «Моя Удмуртия».

Отметим, что «Большой удмуртский диктант» пройдёт в республике в восьмой раз. В ноябре 2018 года жители Удмуртии писали «Большой этнографический диктант», где средний балл составил 55,2.