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«Большой удмуртский диктант» напишут жители республики 30 марта

15:35, 23 января, 2019
Дмитрий Стрелков
15:35, 23 января, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртский язык\n#Бадӟым Удмурт Диктант
Фото: vk.com/udmurtdiktant
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В 2019 году этот «срез знаний» пройдёт уже в восьмой раз.

Ижевск. Удмуртия. Стала известна дата проведения «Большого удмуртского диктанта» (Бадӟым Удмурт Диктант) в 2019 году. Как сообщили организаторы акции на странице «ВКонтакте», он состоится 30 марта.

«Это отличная возможность проверить знание удмуртского языка и навыка грамотного письма на нём. Цель акции – пропаганда изучения удмуртского языка, способ задуматься о своей грамотности и привить желание её повышать», - отметили организаторы.

В 2019 году желающие участвовать в акции могут выбрать способ написания диктанта: на открытых площадках в городах и сёлах; в прямом эфире радио «Моя Удмуртия».

Отметим, что «Большой удмуртский диктант» пройдёт в республике в восьмой раз. В ноябре 2018 года жители Удмуртии писали «Большой этнографический диктант», где средний балл составил 55,2.

15:35, 23 января, 2019
Дмитрий Стрелков
120
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртский язык\n#Бадӟым Удмурт Диктант

 

 

 


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