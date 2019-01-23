Минсельхоз Удмуртии: учхоз «Июльское» продолжит осуществлять свою деятельность

По словам министра профильного ведомства Ольги Абрамовой, предприятие продолжит получать господдержку.

Ижевск. Удмуртия. Министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова прокомментировала ситуацию с учхозом «Июльское» ИжГСХА. По ее словам. Предприятие будет работать, как и прежде, получая при этом господдержку.

«Мы хотели бы, чтобы это предприятие развивалось, и стало качественной межрегиональной образовательной площадкой», - сказала Абрамова.

По ее мнению, учхоз может функционировать по-другому – на его базе можно организовать межрегиональный образовательный центр по молочному животноводству. Это будет говорить только о том, что в это предприятие будут вложены деньги, которые позволят переоснастить его, внедрить новые технологии, считает министр.

При этом в Минсельхозе уточнили, что пока учхоз находится в федеральной собственности, его руководство назначает Росимущество, а представители Минсельхоза и ИжГСХА не являются членами совета директоров.

«То есть предприятие нам неподведомственно. Хотя учхоз может стать, на наш взгляд, прекрасной производственной площадкой для организации дуального образования и повышения уровня квалификации работников отрасли», - сказала Ольга Абрамова.

Напомним, ранее стало известно, что учхоз «Июльское» может перейти из федеральной собственности в республиканскую. С такой просьбой руководство региона обратилось к главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву.

Согласно информационной системе Seldon.Basis, генеральным директором учхоза с 2012 года является Геннадий Краснов. Выручка в 2017 году составила 160,6 млн рублей при чистой прибыли в 1,53 млн рублей.