Обзор самых интересных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Четверг, 17 января, подошел к концу в Удмуртии. Корреспонденты агентства «Сусанин» подводят информационные итоги дня.

Удмуртия в минуту: распространение дизайн-кода в Ижевске и похолодание Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-17.

На всей территории:

Дизайн-код распространят на всю территорию Ижевска. Сделать это планируется к 30 июня. Напомним, дизайн-код предусматривает единообразие вывесок, информационных табличек и элементов фасадов зданий.

Первый раз в первый класс:

392 первых класса откроется в Ижевске в этом году. В них будут учиться почти десять тысяч детей. Приёмная кампания в школах стартует 26 января, а «Столичный» лицей начнет прием документов в ближайшую субботу.

Прорубь:

В Ижевске оборудовали прорубь для праздника Крещения Господня. Она появилась на пруду недалеко от городского пляжа. Рядом обустроят теплые палатки для переодевания. Всех окунувшихся напоят горячим чаем.

Сгоревшее авто:

Автомобиль «BMW» сгорел в одном из дворов в Ижевске. Видео с камер наблюдения выложили пользователи соцсетей. Правоохранители подтвердили факт случившегося и начали проверку.

Ухудшение погоды:

Жителей Удмуртии вновь предупредили об усилении ветра, снежных заносах и накате на дорогах. Кроме того, вечером в республике начнется похолодание. Автолюбителям и пешеходам стоит быть внимательнее.