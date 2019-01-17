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Жителей Удмуртии вновь предупредили об усилении ветра и снежных заносах

12:22, 17 января, 2019
Георгий Поветкин
12:22, 17 января, 2019
Георгий Поветкин
174
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
Фото: pixabay.com
174
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По информации регионального Гидрометцентра, порывы ветра в ближайшие дни будут достигать 18 метров в секунду.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии вновь предупредили об усилении ветра, снежных заносах и накате на дорогах. По информации регионального Гидрометцентра, порывы ветра в ближайшие дни могут достигать 18 метров в секунду.

«Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности, автомобилистам - быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию», - обращаются к жителям республики в администрации Ижевска.

Отметим, что в субботу, 20 января, днем столбики термометров могут установиться на уровне 0, -2 градусов.

12:22, 17 января, 2019
Георгий Поветкин
174
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске

 

 

 


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