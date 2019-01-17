Жителей Удмуртии вновь предупредили об усилении ветра и снежных заносах

По информации регионального Гидрометцентра, порывы ветра в ближайшие дни будут достигать 18 метров в секунду.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии вновь предупредили об усилении ветра, снежных заносах и накате на дорогах. По информации регионального Гидрометцентра, порывы ветра в ближайшие дни могут достигать 18 метров в секунду.

«Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности, автомобилистам - быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию», - обращаются к жителям республики в администрации Ижевска.

Отметим, что в субботу, 20 января, днем столбики термометров могут установиться на уровне 0, -2 градусов.