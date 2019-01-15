В Удмуртии школьник спас из огня деда, брата и собаку Бублика

Случай произошел в деревне Малая Сюга Можгинского района в ночь с 7 на 8 января.

Малая Пурга. Удмуртия. 15-летний школьник Никита из Удмуртии спас из огня деда, 3-летнего брата Глеба и пса Бублика. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, случай произошел в деревне Малая Сюга Можгинского района в ночь с 7 на 8 января.

По информации спасателей, возгорание дома, в котором находились три человека, произошло, когда все спали. Никита уловил запах дыма, разбудил деда, который выбежал на улицу и попытался потушить пламя. Огонь к тому времени охватил надворные постройки. После того как мужчина понял, что не справится с пожаром сам, он вернулся в дом и сказал внукам выбегать на улицу.

В это время Никита быстро одел младшего брата и с трудом добрался до выхода, пригнувшись к полу, чтобы уберечь себя и Глеба от дыма. Вместе с ними из огня выбирался пес Бублик.

«Подоспевшие в считанные минуты пожарные боролись с разгулявшейся стихией. Существовала угроза перехода огня на соседние строения. Силами огнеборцев удалось отстоять дома и хозяйственные постройки соседей», - уточнили в МЧС.

Позднее на место пожара приехала бабушка и мама братьев, отец находился в это время в командировке.