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В Удмуртии школьник спас из огня деда, брата и собаку Бублика

10:40, 15 января, 2019
Георгий Поветкин
10:40, 15 января, 2019
Георгий Поветкин
257
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#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#происшествие\n#пожар
Фото: vk.com (Мария Ложкина-Кравчук)
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Случай произошел в деревне Малая Сюга Можгинского района в ночь с 7 на 8 января.

Малая Пурга. Удмуртия. 15-летний школьник Никита из Удмуртии спас из огня деда, 3-летнего брата Глеба и пса Бублика. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, случай произошел в деревне Малая Сюга Можгинского района в ночь с 7 на 8 января.

По информации спасателей, возгорание дома, в котором находились три человека, произошло, когда все спали. Никита уловил запах дыма, разбудил деда, который выбежал на улицу и попытался потушить пламя. Огонь к тому времени охватил надворные постройки. После того как мужчина понял, что не справится с пожаром сам, он вернулся в дом и сказал внукам выбегать на улицу.

В это время Никита быстро одел младшего брата и с трудом добрался до выхода, пригнувшись к полу, чтобы уберечь себя и Глеба от дыма. Вместе с ними из огня выбирался пес Бублик.

«Подоспевшие в считанные минуты пожарные боролись с разгулявшейся стихией. Существовала угроза перехода огня на соседние строения. Силами огнеборцев удалось отстоять дома и хозяйственные постройки соседей», - уточнили в МЧС.

Позднее на место пожара приехала бабушка и мама братьев, отец находился в это время в командировке.

10:40, 15 января, 2019
Георгий Поветкин
257
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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