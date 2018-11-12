Её организуют в Сарапульском районе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии откроют одну ледовую переправу. Она расположится между Сарапулом и Ершовкой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Кроме того, с 15 ноября 2018 года до 31 марта 2019 года в регионе проходит месячник безопасности на воде. Спасатели организуют патрулирование 25 мест массового выхода рыбаков на лед.

В ведомстве напоминают, что в октябре-ноябре водоемы покрываются ледяным панцирем, который не прочен и легко ломается.

Безопасная толщина льда для человека должна составлять не менее 7 см. Передвигаться следует только по натоптанным следам, а также иметь с собой палку, чтобы прощупывать путь. Если лед начал трескаться, необходимо лечь и проползти по своим следам обратно.

В начале зимы наиболее опасна середина водоема, а также участки вблизи сливных труб и под мостами.