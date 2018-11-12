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В Удмуртии откроют одну ледовую переправу

12:03, 12 ноября, 2018
Анна Торхова
12:03, 12 ноября, 2018
Анна Торхова
328
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#лед\n#Кама
Фото: commons.wikimedia.org
328
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Её организуют в Сарапульском районе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии откроют одну ледовую переправу. Она расположится между Сарапулом и Ершовкой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Кроме того, с 15 ноября 2018 года до 31 марта 2019 года в регионе проходит месячник безопасности на воде. Спасатели организуют патрулирование 25 мест массового выхода рыбаков на лед.

В ведомстве напоминают, что в октябре-ноябре водоемы покрываются ледяным панцирем, который не прочен и легко ломается.

Безопасная толщина льда для человека должна составлять не менее 7 см. Передвигаться следует только по натоптанным следам, а также иметь с собой палку, чтобы прощупывать путь. Если лед начал трескаться, необходимо лечь и проползти по своим следам обратно.

В начале зимы наиболее опасна середина водоема, а также участки вблизи сливных труб и под мостами.

12:03, 12 ноября, 2018
Анна Торхова
328
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#лед\n#Кама

 

 

 


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