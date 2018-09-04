Самые интересные новости вторника, 4 сентября, по мнению корреспондентов ИА «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты ИА «Сусанин» подводят информационные итоги вторника, 4 сентября. В обзор вошли сообщения о грядущем ремонте дорог и сходе воршудов.
Удмуртия в минуту: ситуация на Камбарском машзаводе и выбор дорог для ремонта
Uploaded by ИА Сусанин on 2018-09-04.
Сложная ситуация:
Власти Удмуртии прокомментировали сложную ситуацию на Камбарском машзаводе. Владельцы предприятия не отреагировали на предложенные им меры поддержки. При этом руководство завода заверяет, что увольнение сотрудникам не грозит.
Слив сточных вод:
Компании «Ува-молоко» могут запретить сбрасывать сточные воды в реку Уву. Дело в том, что предприятие сливало воды с превышенной предельно допустимой концентрацией загрязняющих веществ. В связи с этим Минприроды республики обратилось в арбитражный суд.
Выбор дорог:
Жители Ижевска выберут пять участков дорог, которые приведут в порядок в следующем году. Опрос продлится до 14 сентября. Ремонт пройдет в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Убийство:
Жителя Удмуртии могут отправить в колонию за убийство двух щенков. Мужчина забил малышей обухом топора. На действия злодея пожаловалась его супруга. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчине грозит три года заключения.
Чей воршуд будешь?
В Глазовском районе прошел Всеудмуртский сход воршудов. Что такое воршуд, сколько обрядовой каши можно съесть за один раз и можно ли провести удмуртский конкурс купальников - читайте на сайте «Сусанин».
Чей воршуд будешь?
Вместе с тем, наведя справки об организаторах и гостях фестиваля, мы решили ехать. Историко-культурный парк "ДондыДор" находится в Глазовском районе на берегу Чепцы. Чтобы попасть сюда, необходимо добраться до центра Глазова. Дальше нужно объехать центральную глазовскую Площадь Свободы и выехать на мост через Чепцу.