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Удмуртия в минуту: увольнение Красноперова с поста руководителя ДРЭУ и уход Сурнина из Гордумы Ижевска

18:00, 28 августа, 2018
Диана Ворончихина
18:00, 28 августа, 2018
Диана Ворончихина
327
0
#кадры\n#общество\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#доходы\n#происшествие\n#Картина дня
Фото: susanin.news
327
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Видеообзор самых интересных новостей минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Вторник, 28 августа, подходит к концу, и «Сусанин» традиционно подготовил обзор самых интересных новостей дня.

Удмуртия в минуту: увольнение Красноперова и уход Сурнина из Гордумы Ижевска

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Уход из ДРЭУ

Алексей Красноперов ушел с поста руководителя дорожного ремонтно-эксплуатационного управления Ижевска. Он решил не продлевать трудовой контракт из-за долгов города перед предприятием, которые составляют сотни миллионов рублей.

Заявление

Также об уходе из Гордумы Ижевска сегодня заявил депутат фракции КПРФ Дмитрий Сурнин.  На принятие такого решения, по его словам, повлияли в том числе прошедшие выборы главы города, на которых депутаты не смогли выбрать мэра.                             

Доходы

Доходы жителей Удмуртии за первое полугодие уменьшились почти на 5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. По данным статистики, такое снижение отмечается еще в нескольких регионах Приволжья.

Штраф

В Удмуртии суд оштрафовал хирурга на 15 тыс. рублей за смерть пациента. Установлено, что врач оказал женщине с ножевым ранением ненадлежащую помощь.

Контракт с ХК «Ижсталь»  

Семь хоккеистов подписали контракты с командой «Ижсталь». Состав команды «сталеваров» пополнили четверо нападающих, два защитника и вратарь.

18:00, 28 августа, 2018
Диана Ворончихина
327
0
#кадры\n#общество\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#доходы\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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