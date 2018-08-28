Удмуртия в минуту: увольнение Красноперова с поста руководителя ДРЭУ и уход Сурнина из Гордумы Ижевска

Видеообзор самых интересных новостей минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Вторник, 28 августа, подходит к концу, и «Сусанин» традиционно подготовил обзор самых интересных новостей дня.

Удмуртия в минуту: увольнение Красноперова и уход Сурнина из Гордумы Ижевска Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Уход из ДРЭУ

Алексей Красноперов ушел с поста руководителя дорожного ремонтно-эксплуатационного управления Ижевска. Он решил не продлевать трудовой контракт из-за долгов города перед предприятием, которые составляют сотни миллионов рублей.

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Также об уходе из Гордумы Ижевска сегодня заявил депутат фракции КПРФ Дмитрий Сурнин. На принятие такого решения, по его словам, повлияли в том числе прошедшие выборы главы города, на которых депутаты не смогли выбрать мэра.

Доходы

Доходы жителей Удмуртии за первое полугодие уменьшились почти на 5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. По данным статистики, такое снижение отмечается еще в нескольких регионах Приволжья.

Штраф

В Удмуртии суд оштрафовал хирурга на 15 тыс. рублей за смерть пациента. Установлено, что врач оказал женщине с ножевым ранением ненадлежащую помощь.

Контракт с ХК «Ижсталь»

Семь хоккеистов подписали контракты с командой «Ижсталь». Состав команды «сталеваров» пополнили четверо нападающих, два защитника и вратарь.