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Доходы жителей Удмуртии снизились почти на 5%

09:00, 28 августа, 2018
Диана Ворончихина
09:00, 28 августа, 2018
Диана Ворончихина
393
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#доходы\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: susanin.news
393
0

За 6 месяцев 2018 года население республики заработало 213,1 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Доходы жителей Удмуртии за первые погода 2018 года уменьшились почти на 4,7% по сравнению с таким же периодом прошлого года. По данным Удмуртстата, такое снижение отмечается еще в 11 регионах ПФО. Рост наблюдается только в Самарской и Саратовской областях.

В январе-июне население республики заработало 213,1 млрд рублей, израсходовало - 197,2 млрд рублей, осталось на руках – 15,9 млрд рублей (в январе-июне прошлого года – 18 млрд рублей).

В среднем за месяц один житель республики получает 23 469 рублей. Это на 1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Среди 14 регионов Приволжья Удмуртия по размеру среднедушевых денежных доходов занимала 6 место. На первом месте - Татарстан (31,1 тыс.рублей в месяц), последнем – Чувашия (17 тыс. рублей).

В среднем за месяц каждый житель республики большую часть своих доходов тратил на покупку товаров - 12,7 тыс. рублей (54%) и оплату услуг - 3,5 тыс. рублей (15%).

09:00, 28 августа, 2018
Диана Ворончихина
393
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#доходы\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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