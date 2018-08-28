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В Удмуртии хирург заплатит 15 тыс рублей за смерть пациента

10:55, 28 августа, 2018
Анна Торхова
10:55, 28 августа, 2018
Анна Торхова
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#медицина\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#врач\n#следствие\n#суд
Фото: pixabay.com
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Врач не оказала женщине надлежащую помощь.

Яр. Удмуртия. В Удмуртии суд назначил врачу-хирургу Ярской центральной больницы штраф 15 тыс рублей за смерть пациента. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Так, в ночь с 9 на 10 сентября 2017 года в больницу привезли 45-летнюю женщину с ножевым ранением живота. Врач, дежурившая в эту ночь, осмотрела пациентку.

Девушка провела медицинские мероприятия некачественно, не установила проникающий характер ранения и не оказала женщине надлежащую помощь. В результате пациентка скончалась.

В отношении 29-летний девушки было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Врач свою вину признала.

10:55, 28 августа, 2018
Анна Торхова
1260
0
#медицина\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#врач\n#следствие\n#суд

 

 

 


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