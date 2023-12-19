Доходы предприятий ЖКХ в Удмуртии составили 38 млрд рублей за первые 9 месяцев года

Ижевск. Удмуртия. Предприятия ЖКХ Удмуртии получили доходами за январь-сентябрь 2023 года 38 млрд рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.

Общая сумма расходов предприятий ЖКХ по реализации коммунальных услуг потребителям составила 33,5 млрд рублей. При этом финансовые вложения в развитие коммунальных объектов, обеспечивающие их надлежащее состояние, по-прежнему очень незначительны и составили за этот период 833,7 млн рублей.

Общая сумма доходов организаций, предоставляющих коммунальные услуги, с учётом их финансирования из бюджета, достигла 38 млрд рублей.

Объём платежей, предъявленный населению за оказанные услуги (в том числе при посредничестве управляющих компаний) сложился в размере 16,6 млрд рублей.

При этом отмечается, что фактический уровень возмещения населением затрат снабжающих организаций на предоставление услуг c учётом задолженности за предыдущие годы составил за отчётный период 104,9% их сложившейся стоимости.

По состоянию на 1 октября 2023 года дебиторская задолженность потребителей перед поставщиками коммунальных услуг сложилась на уровне 9,9 млрд рублей, а кредиторская задолженность снабжающих организаций достигла 5,9 млрд рублей.