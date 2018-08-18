На данный момент решается в том числе вопрос этапирования подозреваемых, обвиняемых и осужденных в другие учреждения федеральной службы исполнения наказаний.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ликвидируют один из следственных изоляторов УФСИН. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы.

Речь идет об изоляторе №3, который был создан в 202 году на базе можгинской воспитательной колонии. За учреждением закреплены Алнашский, Вавожский, Граховский, Кизнерский, Малопургинский и Можгинский районы.

На данный момент решается в том числе вопрос этапирования подозреваемых, обвиняемых, а также ведется работа, связанная с решением вопроса дальнейшего прохождения службы и трудоустройства личного состава следственного изолятора.