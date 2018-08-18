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В Удмуртии ликвидируют один из следственных изоляторов УФСИН

11:30, 18 августа, 2018
Георгий Поветкин
11:30, 18 августа, 2018
Георгий Поветкин
1362
0
#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#УФСИН
Фото: pixabay.com
1362
0

На данный момент решается в том числе вопрос этапирования подозреваемых, обвиняемых и осужденных в другие учреждения федеральной службы исполнения наказаний.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ликвидируют один из следственных изоляторов УФСИН. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы.

Речь идет об изоляторе №3, который был создан в 202 году на базе можгинской воспитательной колонии. За учреждением закреплены Алнашский, Вавожский, Граховский, Кизнерский, Малопургинский и Можгинский районы.

На данный момент решается в том числе вопрос этапирования подозреваемых, обвиняемых, а также ведется работа, связанная с решением вопроса дальнейшего прохождения службы и трудоустройства личного состава следственного изолятора.

11:30, 18 августа, 2018
Георгий Поветкин
1362
0
#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#УФСИН

 

 

 


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