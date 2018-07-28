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Жители Удмуртии поделились в соцсетях фотографиями «кровавой луны»

10:00, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
10:00, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
153
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#соцсети\n#Луна\n#астрономия
Фото: vk.com/a.brechalov
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Самое длинное за 21 век лунное затмение прошло в ночь с 27 на 28 июля.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии поделились в социальных сетях фотографиями «кровавой луны». Самое длинное за 21 век лунное затмение прошло в ночь с 27 на 28 июля.

Космическое действо началось примерно в 22:24 и продлилось около четырех часов. Затмение совпало со временим с великим противостоянием Марса, когда он приблизился на минимальное расстояние к Земле и стал ярче Юпитера.

Dima Barmin

Поддался таки всеобщему помешательству, одел сандалии и сбегал на мост.

Evgeny Axyonov

Вот и полное затмение Луны и великое противостояние с Марсом. Спокойной ночи!

#МояУдмуртия #Полнолуние

1,813 Likes, 8 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "#МояУдмуртия #Полнолуние"

#eclipse

26 Likes, 1 Comments -

10:00, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#соцсети\n#Луна\n#астрономия

 

 

 


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