Удмуртская деревня Тылыс стала «Селом 21 века»

Населенный пункт отметили в номинации «Оригинальный подход».

Тылыс. Удмуртия. Удмуртская деревня Тылыс Юкаменского района победила во всероссийском конкурсе «Село 21 века». Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Конкурс проводился впервые, организаторы ставили перед собой цель найти успешные и перспективные сельские поселения, чей опыт может стать примером для других.

Проект «Деверня Тылыс» отмечен в номинации «Оригинальный подход». На территории этого населенного пункта находятся более 30 родников из горы Мыргетон. На воды сюда ездят верующие, чтобы пройти обряд очищения в купели.

Всего для участия в конкурсе было подано 114 проектов из 33 регионов страны. Больше всего заявок приняли из Татарстана, Тюменской области и Удмуртии.

Кроме Удмуртии, звание победителя носят 7 деревень страны. Награды отправились в Вологодскую область, Пермский край, Башкортостан, Татарстан, Тюменскую область, Республику Крым.