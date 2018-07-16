Фонд Башенина презентовали в Сарапуле

Организация окажет содействие в сохранении и развитии исторических, культурных и духовных традиций старинного купеческого города.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле презентовали Фонд имени Павла Башенина. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Инициатива создания фонда родилась в ходе визита главы Удмуртии Александра Бречалова в Сарапул в декабре 2017 года. Её поддержали руководство города, депутаты Госсовета Удмуртии, Сарапульской гордумы и представители широкого городского сообщества и ведущих предприятий Сарапула.

Первые средства Фонда учредители намерены направить на реконструкцию улицы Труда (Большая Покровская). Напомним, в 2017 году она была представлена на стратегической сессии по развитию туристско-рекреационного кластера «Камский берег», как реальный ресурс и потенциал историко-культурного и социально-экономического развития города.

Презентацию фонда приурочили к 150-летию со дня рождения купца-мецената и почётного гражданина Сарапула Павла Башенина, внёсшего большой вклад в развитие города. В годы, когда Башенин занимал пост городского главы, были вымощены центральные улицы, установлены керосинокалильные фонари, построено здание Женской гимназии, создана капитальная система водоснабжения с водонапорной башней и водонасосной станцией, открыта электростанция.

«Видимо, такая земля, намоленная Богом для предпринимателей, что есть те, неравнодушные, которые не только успешные в бизнесе, но и продолжают его дело, как меценаты, как благотворители. Поэтому друзья, те, кто, собственно, учредили Фонд и сделали первый взнос, такой смелый шаг, вам огромное спасибо!», - отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он также заверил, что в его лице благотворители всегда могут рассчитывать на поддержку.



