Крестный ход в память о расстрелянной царской семье пройдет в Ижевске в середине июля

Паломники пройдут от собора Александра Невского до храма Царственных мучеников на Северном кладбище.

Ижевск. Удмуртия. Крестный ход в память о расстрелянной царской семье пройдет в Ижевске. Как сообщили в пресс-службе Ижевской епархии, паломники пройдут от собора Александра Невского до храма Царственных мучеников на Северном кладбище.

Мероприятие состоится ночь с 16 по 17 июля и приурочено ко дню памяти святых Царственных страстотерпцев – дню, когда в подвале екатеринбургского Ипатьевского дома был расстрелян последний русский император Николай II вместе с членами семьи и ближайшими слугами.

Отмечается, что крестный путь начнется в 22:30. После него в храме Царственных мучеников пройдет Божественная литургия. В ней примет участие митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.