Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мужчина подозревается в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Установлено, что подозреваемый разместил в интернете материалы, пропагандирующие насилие по отношению к религиозной группе. Возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.

За данное преступление предусмотрено до пяти лет лишения свободы.