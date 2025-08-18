Закрыть
15:10, 18 августа, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Жителя Ижевска подозревают в призывах к экстремизму в интернете
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСБ\n#борьба с экстремизмом\n#религия
Источник фото: ИА «Сусанин»
Он разместил материалы, пропагандирующие религиозную нетерпимость.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мужчина подозревается в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Установлено, что подозреваемый разместил в интернете материалы, пропагандирующие насилие по отношению к религиозной группе. Возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.

За данное преступление предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

