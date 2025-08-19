Завьялово. Удмуртия. Сотрудники исправительной колонии №7 передали в дар храму святых бессребреников Космы и Дамиана в селе Бабино Завьяловского района Удмуртии иконы, созданные осужденными. Об этом сообщили в пресс-службе в УФСИН по Удмуртии.

Заключённые исправительной колонии в селе Азино написали иконы «Иерусалимская Божья Матерь» и «Умиление». Церемония передачи состоялась при участии представителей администрации колонии и настоятеля храма иеромонаха Серафима Борисова. Священнослужитель поблагодарил осужденных и сотрудников учреждения за вклад в духовную жизнь прихода и отметил, что иконы займут достойное место в храме, став подарком для прихожан.