#Удмуртия #Ижевск #Можга
Осужденные ИК-7 в Удмуртии передали храму написанные в колонии иконы

13:11, 19 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Осужденные ИК-7 в Удмуртии передали храму написанные в колонии иконы
#Завьялово\n#Удмуртия\n#церковь\n#религия
Источник фото: УФСИН по УР
Образа переданы в церковь села Бабино Завьяловского района. 

Завьялово. Удмуртия. Сотрудники исправительной колонии №7 передали в дар храму святых бессребреников Космы и Дамиана в селе Бабино Завьяловского района Удмуртии иконы, созданные осужденными. Об этом сообщили в пресс-службе в УФСИН по Удмуртии.

Заключённые исправительной колонии в селе Азино написали иконы «Иерусалимская Божья Матерь» и «Умиление».  Церемония передачи состоялась при участии представителей администрации колонии и настоятеля храма иеромонаха Серафима Борисова. Священнослужитель поблагодарил осужденных и сотрудников учреждения за вклад в духовную жизнь прихода и отметил, что иконы займут достойное место в храме, став подарком для прихожан.

