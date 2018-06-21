Обзор самых интересных новостей четверга, 21 июня.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подходит к концу четверг, 21 июня. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей минувшего рабочего дня.
Удмуртия в минуту: кадровый резерв республики и застройка улицы Авангардной в Ижевске
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Определились с датой:
Конкурс по выбору главы Ижевска пройдет 10 августа. Такое решение приняли депутаты Гордумы. Ранее планировалось провести конкурс 8 июня. Однако его пришлось отложить, так как некоторые члены комиссии не смогли присутствовать на заседании.
Претенденты:
В республике завершился заочный этап конкурса управленцев. На попадание в кадровый резерв «Команды Удмуртии» претендует 562 человека. Теперь экспертам предстоит отобрать 100 полуфиналистов.
Снова работает:
В Ижевске возобновил работу детский сад «Розовая пантера». Его временно закрывали из-за случаев заболевания ротавирусом среди воспитанников.
Самим тесно:
Жители Культбазы в Ижевске выступили против застройки улицы Авангардной. Там хотели построить 3 восьмиэтажных дома. В качестве аргументов горожане привели транспортную загруженность улицы и отсутствие мест в ближайших садах и школах.
Память нужна живым:
В пятницу, 22 июня, в День памяти и скорби в Удмуртии зажгут «Свечу памяти». Траурные мероприятия пройдут во всех городах республики. В Ижевске акция начнется в 04:00.