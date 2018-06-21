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Удмуртия в минуту: кадровый резерв республики и застройка улицы Авангардной в Ижевске

18:00, 21 июня, 2018
18:00, 21 июня, 2018
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#дети\n#кадры\n#строительство\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#видео\n#город\n#Удмуртия\n#память\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей четверга, 21 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подходит к концу четверг, 21 июня. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей минувшего рабочего дня.

Удмуртия в минуту: кадровый резерв республики и застройка улицы Авангардной в Ижевске

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Определились с датой:

Конкурс по выбору главы Ижевска пройдет 10 августа. Такое решение приняли депутаты Гордумы. Ранее планировалось провести конкурс 8 июня. Однако его пришлось отложить, так как некоторые члены комиссии не смогли присутствовать на заседании.

Претенденты:

В республике завершился заочный этап конкурса управленцев. На попадание в кадровый резерв «Команды Удмуртии» претендует 562 человека. Теперь экспертам предстоит отобрать 100 полуфиналистов.

Снова работает:

В Ижевске возобновил работу детский сад «Розовая пантера». Его временно закрывали из-за случаев заболевания ротавирусом среди воспитанников.

Самим тесно:

Жители Культбазы в Ижевске выступили против застройки улицы Авангардной. Там хотели построить 3 восьмиэтажных дома. В качестве аргументов горожане привели транспортную загруженность улицы и отсутствие мест в ближайших садах и школах.

Память нужна живым:

В пятницу, 22 июня, в День памяти и скорби в Удмуртии зажгут «Свечу памяти». Траурные мероприятия пройдут во всех городах республики. В Ижевске акция начнется в 04:00.

18:00, 21 июня, 2018
321
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#дети\n#кадры\n#строительство\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#видео\n#город\n#Удмуртия\n#память\n#Картина дня

 

 

 


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