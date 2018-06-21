Жители Удмуртии 22 июня зажгут свечи в память о погибших в годы войны

«Сусанин» публикует программу мероприятий.

Ижевск. Удмуртия. По всей Удмуртии 22 июня состоятся мероприятия в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В городах республики пройдут торжественные митинги и акции.

Ижевск

04:00-04:30 – Акция «Свеча памяти» в сквере Победы у Вечного огня. Активисты молодёжных объединений зажгут свечи в память о солдатах.

Состоится митинг и возложение цветов.

Акция «Что такое Родина?»

09.00-09.30 – торжественная церемония возложения цветов к монументу боевой и трудовой славы.

С 10:00 до 13:00 будут работать творческие и познавательные площадки:

10:00-12:00 Выставка экспонатов поисковых экспедиций «Музей на траве» Сквер Победы у Вечного огня Творческая площадка рисунков на асфальте «Я рисую Родину» (Волонтёры Ижевска, Устиновский ЦДТ) Творческая площадка «Открытка Памяти» (РСМ) Творческая площадка «Открытка «С заботой о мире» («Родительская забота») Информационная точка «Судьба солдата» - площадка по работе с запросами горожан по уточнению судеб без вести пропавших и погибших («Долг») Музейно-познавательная точка «Оружие Победы» («Боевое Братство») Разборка-сборка АК-74 (МВК СО имени Михаила Калашникова, ИПК «Поиск», МБОУ ДО «Полет») «Погранзастава» («Патриоты Границы») Творческая площадка «Искусство на обломках войны», роспись гильз, (МВК СО им. М.Т.Калашникова) Книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны», викторина, игра (МБУ ЦБС г. Ижевска, РДШ), Информационная площадка «Гордимся Россией» Национально-освободительное движение, г.Ижевск) Выставка «Дорогами войны» (Национальный музей УР им. К.Герда), военный фотосалон Площадка у памятника герою Советского Союза Е.М. Кунгурцеву 10:00-12:00 Историко-познавательные игры-квесты «Дети Войны» и «Советский солдат» («Волонтёры Победы», УдРМОО «Долг») Территория Сквера Победы у Вечного огня 10:00-12:00 Всероссийская акция «Красная Гвоздика» («Волонтёры Победы») Сквер Победы у Вечного огня 10:00-13:00 Площадка «Полевой концерт «С заботой о мире». Выступления творческих коллективов общественных организаций, учреждений, клубов, чтение стихов, награждение участников республиканского конкурса «Родительская забота о мире» и городского конкурса «Лучший караул Поста №1» Площадка у Монумента боевой и трудовой славы сынов и дочерей Удмуртии 13:00-13:15 Сбор у Монумента боевой и трудовой славы. Награждение организаторов и партнеров проведения акции. Площадка у Монумента боевой и трудовой славы





Также желающие смогут принять участие во всероссийской акции «Красная гвоздика». Для этого можно пожертвовать любую сумму, а взамен получить символ памяти героям – красную гвоздику. Все собранные средства пойдут в фонд помощи ветеранам боевых действий.

Сарапул

22 июня в 04:00 на набережной Камы начнутся памятные мероприятия. Для горожан, желающих принять в них участие, организуют автобусный маршрут от ДК «Электрон» через микрорайон «Южный», обувную фабрику. Отправление намечено на 03:30.

В 10:00 мероприятия пройдут в центре города у обелиска всем погибшим в годы Великой Отечественной войны и у памятника Неизвестному солдату.

В 11:00 у памятника боевой славы в Дубровке:

В 12:00 у мемориала «Знамя Победы» на площади у ДК «Заря»;

В 10:30 в городском саду имени Пушкина стартует акция «Белый журавлик».

Также 22 июня в Сарапуле пройдет акция «Прощание славянки». Мероприятие состоится на двух площадках: в 12:00 на территории Дома-музея академика Мельникова и в 18:00 – на Привокзальной площади, сообщает пресс-служба сарапульского музея.

Участникам расскажут о событиях, которые происходили в стране в последний мирный день и первый день войны, а также покажут театрализованное выступление об истории тылового Сарапула. Завершится мероприятие возложением цветов.

Также в рамках акции состоится открытие памятного знака у пограничного мемориала, установленного на территории Дома-музея академика Н.В. Мельникова.

Глазов

21 июня в 22:00 пройдет акция «Завтра была война». Жители зажгут свечи и возложат цветы к монументу Победы на площади Свободы.

22 июня в 04:00 состоится «Вахта памяти» у Монумента Победы на площади.

В 11:00 в Сквере Героев пройдет митинг.

Можга

22 июня в 21:30 пройдет акция «Свеча памяти» на площади у Мемориала воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и умершим от ран в госпиталях Можги.

Воткинск

22 июня в 04:00 в центральном сквере состоится митинг. Также на площадке организуют театрализованную композицию «Воспоминания из прошлого». Пройдет молебен.

В 10:00 начнется гражданская панихида на Нагорном кладбищ