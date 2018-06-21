Жители Удмуртии 22 июня зажгут свечи в память о погибших в годы войны

«Сусанин» публикует программу мероприятий.
Ижевск. Удмуртия. По всей Удмуртии 22 июня состоятся мероприятия в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В городах республики пройдут торжественные митинги и акции.
Ижевск
04:00-04:30 – Акция «Свеча памяти» в сквере Победы у Вечного огня. Активисты молодёжных объединений зажгут свечи в память о солдатах.
Состоится митинг и возложение цветов.
Акция «Что такое Родина?»
09.00-09.30 – торжественная церемония возложения цветов к монументу боевой и трудовой славы.
С 10:00 до 13:00 будут работать творческие и познавательные площадки:
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10:00-12:00
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Выставка экспонатов поисковых экспедиций «Музей на траве»
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Сквер Победы
у Вечного огня
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Творческая площадка рисунков на асфальте «Я рисую Родину» (Волонтёры Ижевска, Устиновский ЦДТ)
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Творческая площадка «Открытка Памяти» (РСМ)
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Творческая площадка «Открытка «С заботой о мире» («Родительская забота»)
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Информационная точка «Судьба солдата» - площадка по работе с запросами горожан по уточнению судеб без вести пропавших и погибших («Долг»)
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Музейно-познавательная точка «Оружие Победы» («Боевое Братство»)
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Разборка-сборка АК-74 (МВК СО имени Михаила Калашникова, ИПК «Поиск», МБОУ ДО «Полет»)
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«Погранзастава» («Патриоты Границы»)
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Творческая площадка «Искусство на обломках войны», роспись гильз, (МВК СО им. М.Т.Калашникова)
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Книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны», викторина, игра (МБУ ЦБС г. Ижевска, РДШ),
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Информационная площадка «Гордимся Россией» Национально-освободительное движение, г.Ижевск)
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Выставка «Дорогами войны» (Национальный музей УР им. К.Герда), военный фотосалон
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Площадка у памятника герою Советского Союза Е.М. Кунгурцеву
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10:00-12:00
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Историко-познавательные игры-квесты «Дети Войны» и «Советский солдат» («Волонтёры Победы», УдРМОО «Долг»)
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Территория Сквера Победы у Вечного огня
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10:00-12:00
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Всероссийская акция «Красная Гвоздика» («Волонтёры Победы»)
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Сквер Победы у Вечного огня
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10:00-13:00
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Площадка «Полевой концерт «С заботой о мире».
Выступления творческих коллективов общественных организаций, учреждений, клубов, чтение стихов, награждение участников республиканского конкурса «Родительская забота о мире» и городского конкурса «Лучший караул Поста №1»
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Площадка у Монумента боевой и трудовой славы сынов и дочерей Удмуртии
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13:00-13:15
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Сбор у Монумента боевой и трудовой славы.
Награждение организаторов и партнеров проведения акции.
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Площадка у Монумента боевой и трудовой славы
Также желающие смогут принять участие во всероссийской акции «Красная гвоздика». Для этого можно пожертвовать любую сумму, а взамен получить символ памяти героям – красную гвоздику. Все собранные средства пойдут в фонд помощи ветеранам боевых действий.
Сарапул
22 июня в 04:00 на набережной Камы начнутся памятные мероприятия. Для горожан, желающих принять в них участие, организуют автобусный маршрут от ДК «Электрон» через микрорайон «Южный», обувную фабрику. Отправление намечено на 03:30.
В 10:00 мероприятия пройдут в центре города у обелиска всем погибшим в годы Великой Отечественной войны и у памятника Неизвестному солдату.
В 11:00 у памятника боевой славы в Дубровке:
В 12:00 у мемориала «Знамя Победы» на площади у ДК «Заря»;
В 10:30 в городском саду имени Пушкина стартует акция «Белый журавлик».
Также 22 июня в Сарапуле пройдет акция «Прощание славянки». Мероприятие состоится на двух площадках: в 12:00 на территории Дома-музея академика Мельникова и в 18:00 – на Привокзальной площади, сообщает пресс-служба сарапульского музея.
Участникам расскажут о событиях, которые происходили в стране в последний мирный день и первый день войны, а также покажут театрализованное выступление об истории тылового Сарапула. Завершится мероприятие возложением цветов.
Также в рамках акции состоится открытие памятного знака у пограничного мемориала, установленного на территории Дома-музея академика Н.В. Мельникова.
Глазов
21 июня в 22:00 пройдет акция «Завтра была война». Жители зажгут свечи и возложат цветы к монументу Победы на площади Свободы.
22 июня в 04:00 состоится «Вахта памяти» у Монумента Победы на площади.
В 11:00 в Сквере Героев пройдет митинг.
Можга
22 июня в 21:30 пройдет акция «Свеча памяти» на площади у Мемориала воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и умершим от ран в госпиталях Можги.
Воткинск
22 июня в 04:00 в центральном сквере состоится митинг. Также на площадке организуют театрализованную композицию «Воспоминания из прошлого». Пройдет молебен.
В 10:00 начнется гражданская панихида на Нагорном кладбищ