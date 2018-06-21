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В столице Удмуртии могут закрыть муниципальную газету «Столица Ижевск»

13:36, 21 июня, 2018
Георгий Поветкин
13:36, 21 июня, 2018
Георгий Поветкин
832
0
#бюджет\n#СМИ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#информация\n#газета\n#деньги\n#финансы и деньги\n#столица
Фото: ИА "Сусанин"
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Об этом стало известно во время очередной сессии муниципального парламента.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии рассмотрят вопрос о ликвидации муниципальной газеты «Столица Ижевск». Об этом стало известно во время очередной сессии муниципального парламента в четверг, 21 июня.

«По «Столице Ижевск» пока решения окончательного не принято, в связи с тем, что, к сожалению, у нас в бюджете тоже финансирования не хватает. Сегодня мы принимали решение, делали перекидку по тем изменениям, о которых говорили вы (изменения в бюджете города – прим. ред.), для содержания данной газеты», - рассказала журналистам председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин.

По его словам, издание будет существовать как минимум до сентября 2018 года. К этому времени депутатам подготовят всю необходимую информацию о целесообразности существования газеты.

«Здесь нужно найти золотую середину. При любом решении есть как положительные моменты, так и отрицательные. Мы постараемся взвешенно подойти к этому решению, чтобы не навредить», - сказал Олег Гарин. 

По его словам, на работу издания в год из бюджета выделяется около 9 млн рублей.

Отметим, что учредителем газеты, которая выходит с 2016 года, является городская администрация и Гордума муниципалитета. «Столица Ижевск» распространяется бесплатно. Тираж составляет 50 тыс. экземпляров.

13:36, 21 июня, 2018
Георгий Поветкин
832
0
#бюджет\n#СМИ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#информация\n#газета\n#деньги\n#финансы и деньги\n#столица

 

 

 


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