С прибрежной полосы добровольцы собрали множество мешков с мусором.

Ижевск. Удмуртия. Дайверы очистили дно карьера «Селычка» под Ижевском. Об этом сообщается на странице Общества спасения на водах Удмуртии в соцсети ВКонтакте.

«Дайверы под руководством осводовца Алексея Коробейникова собирали мусор бытового и природного происхождения на берегу и под водой. Было поднято со дна более 70 загрязняющих и травмоопасных предметов», - отмечается в сообщении.

С прибрежной полосы добровольцы собрали множество мешков с мусором. Очистка берега и водоема проводилась в течение 9 дней.

Стоит отметить, что карьер является популярным местом отдыха ижевчан.