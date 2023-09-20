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Ижевчан приглашают на субботник на берегах речки Карлутка

09:40, 20 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчан приглашают на субботник на берегах речки Карлутка
09:40, 20 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
715
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#субботник\n#уборка мусора\n#Карлутка
Фото: elements.envato.com (frimufilms)
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Чтобы очистить русло реки активисты встретятся 22 сентября.

Ижевск. Удмуртия. На берегах речки Карлутка в Ижевске традиционно устроят субботник (0+). Об этом сообщает администрация Ижевска. 

Активисты очистят берега от мусора в рамках экоакции «Вода России». 

Мероприятие пройдет 22 сентября. Принять участие может каждый желающий, горожан ждут к 14:00 на прибрежной полосе в районе домов №44 по улице Дзержинского и №96 по улице Буммашевской.

А чтобы получить волонтерские часы нужно пройти регистрацию по ссылке

09:40, 20 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
715
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#субботник\n#уборка мусора\n#Карлутка