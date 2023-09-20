Ижевчан приглашают на субботник на берегах речки Карлутка

Ижевск. Удмуртия. На берегах речки Карлутка в Ижевске традиционно устроят субботник (0+). Об этом сообщает администрация Ижевска.

Активисты очистят берега от мусора в рамках экоакции «Вода России».

Мероприятие пройдет 22 сентября. Принять участие может каждый желающий, горожан ждут к 14:00 на прибрежной полосе в районе домов №44 по улице Дзержинского и №96 по улице Буммашевской.

А чтобы получить волонтерские часы нужно пройти регистрацию по ссылке.