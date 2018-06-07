Социальный проект из Балезино получил президентский грант

Проект поддерживает семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Балезино. Удмуртия. Балезинский район Удмуртской Республики стал призёром Фонда президентских грантов. Как сообщает пресс-служба районной администрации, грант получил социальный проект «Сила духа».

Его авторами явились Центр развития культуры и приход храма Казанской иконы Божией Матери посёлка Балезино. Сам проект стартовал в 2015 году и стал своеобразной площадкой для поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Благодаря получению президентского гранта, Балезинский район получил финансовую помощь в размере 430 тыс. рублей на реализацию социального проекта. Организаторы отмечают, что благодаря победе, «Сила духа» расширит свои границы. Старт нового этапа проекта намечен на сентябрь 2018 года.

Напомним, всего от Удмуртии грантовое финансирование получили 29 проектов.