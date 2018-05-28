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Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

12:46, 28 мая, 2018
Георгий Поветкин
12:46, 28 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Александр Бречалов\n#Алина Загитова
Фото: susanin.news
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О подарке стало известно во время встречи главы региона Александра Бречалова со спортсменкой.

Ижевск. Удмуртия. Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру в Ижевске. Об этом стало известно во время встречи главы региона Александра Бречалова со спортсменкой.

«Я знаю, у тебя мечта была - улучшить жилищные условия для семьи, поэтому наш подарок - четырехкомнатная квартира. Спасибо большое», - сказал Александр Бречалов на встрече с семьей Загитовых.

В свою очередь, фигуристка сказала, что подарит квартиру своим родителям.

В воскресенье, 27 мая, спортсменка прибыла в Ижевск, чтобы провести в том числе мастер-класс для юных фигуристов.

Алина Загитова в Ижевске

27 мая в столице Удмуртской Республики торжественно встретили олимпийскую чемпионку Пхенчхана в женском одиночном фигурном катании Алину Загитову. В Ижевске спортсменка пробудет один день. За это время Загитова проведет мастер-класс и встретится с главой Удмуртии Александром Бречаловым. https://susanin.news/udmurtia/sport/20180527-249992/

Отметим, что уроженка Ижевска на минувших Олимпийских играх в Пхенчхане завоевала золотую медаль в женском одиночном фигурном катании, опередив по набранным баллам Евгению Медведеву. Также подопечная Этери Тутберидзе завоевала серебро в командных соревнованиях.

12:46, 28 мая, 2018
Георгий Поветкин
3897
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Александр Бречалов\n#Алина Загитова

 

 

 


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