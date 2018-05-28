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Уровень зарплаты в Удмуртии вырос в первом квартале 2018

11:02, 28 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
11:02, 28 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
514
0
#Ижевск\n#зарплата\n#ПФО\n#Удмуртия\n#статистика
514
0

По уровню оплаты труда республика находится на 6 месте в ПФО.

Ижевск. Удмуртия. Среднемесячная зарплата по Удмуртской Республике за первый квартал 2018 года выросла в сравнении с январём-мартом 2017 года. Как сообщает региональный Удмуртстат, рост составил 13,50%.

Среднемесячная начисленная зарплата работников всех организаций составила 29 830 рублей. При этом, учитывая изменение потребительских цен, реальная заработная плата за анализируемый период увеличилась на 11,4%.

В марте 2018 года размер зарплаты в среднем по республике составил 30 689 рублей. С учётом индекса потребительских цен реально начисленная зарплата в сравнении с мартом 2017 года увеличилась на 10,3%.

Отмечается, что сохранилась дифференциация в оплате труда работников в организациях различных видов деятельности. Так, мартовская оплата труда сельхозработников, занятых охотой и лесным хозяйством, составил 19 964 рубля.

Традиционно высокая заработная плата - в организациях финансовой деятельности (51 851 рубля) и по добыче полезных ископаемых (70 953 рубля).

В сравнении со среднереспубликанским, уровень оплаты труда работников в учреждениях образования составил - 79%, здравоохранения - 104%, деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта - 94%.

Удмуртская Республика по уровню оплаты труда в январе-марте 2018 года среди субъектов Приволжского федерального округа находится на 6 месте после Пермского края, Республики Татарстан, Самарской области, Нижегородской области, Республики Башкортостан.

11:02, 28 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
514
0
#Ижевск\n#зарплата\n#ПФО\n#Удмуртия\n#статистика

 

 

 


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