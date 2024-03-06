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Первенство ПФО по самбо среди юношей и девушек пройдёт в Ижевске

14:04, 06 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Первенство ПФО по самбо среди юношей и девушек пройдёт в Ижевске
14:04, 06 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
16
0
#единоборства\n#Ижевск\n#Юность\n#ПФО
Фото: ИА «Сусанин»
16
0

Соревнования состоятся 10 и 11 марта на базе спортивной школы олимпийского резерва имени В. В. Лукина.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт Первенство ПФО по самбо среди юношей и девушек в возрасте 14-16 лет (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Соревнования пройдут 10 и 11 марта. На них встретятся более 500 спортсменов из всех регионов округа. Удмуртию будут представлять борцы из Ижевска, Воткинска, Сарапула и Камбарки.

Церемония открытия пройдёт 10 марта в 10:00 на базе Комплексной спортивной школы олимпийского резерва имени В. В. Лукина. В ней примет участие 4-кратный чемпион мира по самбо Евгений Исаев из Перми.

14:04, 06 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
16
0
#единоборства\n#Ижевск\n#Юность\n#ПФО