Первенство ПФО по самбо среди юношей и девушек пройдёт в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт Первенство ПФО по самбо среди юношей и девушек в возрасте 14-16 лет (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Соревнования пройдут 10 и 11 марта. На них встретятся более 500 спортсменов из всех регионов округа. Удмуртию будут представлять борцы из Ижевска, Воткинска, Сарапула и Камбарки.

Церемония открытия пройдёт 10 марта в 10:00 на базе Комплексной спортивной школы олимпийского резерва имени В. В. Лукина. В ней примет участие 4-кратный чемпион мира по самбо Евгений Исаев из Перми.