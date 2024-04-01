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Удмуртия вошла в топ-5 регионов ПФО по росту спроса на оздоровительный отдых

10:55, 01 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Удмуртия вошла в топ-5 регионов ПФО по росту спроса на оздоровительный отдых
10:55, 01 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
309
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#Удмуртия\n#ПФО\n#санаторий
Фото: ИА «Сусанин»
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Такие данные приводятся по итогам первого квартала 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-5 регионов Приволжского федерального округа по росту спроса на оздоровительный отдых в первом квартале 2024 года. Итоги санаторного-курортного отдыха представил портал бронирования «Санатории-России.рф»

По данным исследования, спрос на отдых в санаториях Удмуртии вырос на 9% в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. В топ-5 в ПФО также вошли Оренбургская, Ульяновская и Кировская области и Мордовия.

В прошлом году в санаториях Удмуртии отдыхающие совершили 738,5 тысяч ночёвок.

Большинство спроса пришлось на здравницы для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и кардиологии. Отдыхающие старше 55 лет традиционно лидируют по количеству гостей. Увеличилось число отдыхающих в возрасте от 35 до 44 лет. Эта категория стала второй по количеству гостей санаториев. Возрастная категория от 45 до 54 лет переместились на третье место.

По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, сфера санаторно-курортного лечения стремится к своему пику в приёме гостей. Выходом из ситуации может стать значительное увеличение номерного фонда в существующих санаториях и строительство новых здравниц.

10:55, 01 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
309
0
#Удмуртия\n#ПФО\n#санаторий