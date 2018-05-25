Ограничение движения в центре Ижевска, увеличение возраста совершеннолетия в России и опасность шашлыков: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро пятницы, Удмуртия. Последний рабочий день недели принес похолодание и свежую порцию новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ограничение движения:

До одной полосы сузили движение по улице Ленина в районе собора Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

Дело в том, что на данном участке 24 мая начался ремонт подземной теплотрассы.

«Работы на теплосетях связаны с устранением дефекта, выявленного по результатам проведения гидравлических испытаний», - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать до 28 мая.

Очистка дна:

Водолазы очистили дно Ижевского пруда от мусора. Об этом сообщает пресс-служба города.

Работы велись на участке рядом с пляжем.

«Водолазами обследован участок протяженностью 350 метров до глубины в 2,5 метра. За 4 часа работы было собрано более 30 кг различного мусора», - отмечают власти.

Детство продлят:

Возраст совершеннолетия в России могут поднять до 21 года. О необходимости такого решения заявила заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева, пишет Ура.ру.

«Нам, конечно, период совершеннолетия не нужно отодвигать до 30 лет, но нам хотя бы 21 год в России сделать, как, например, в США и в Европе», — цитирует издание слова Яковлевой.

По ее словам, есть большая разница, когда людям продают водку и табак — до 21 года или до 18 лет. Кроме того, до этого возраста осматривать и лечить юношей и девушек должны педиатры, так как они работают, по словам Яковлевой, «с лаской, добротой, больше времени уделяют».

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что «детство» россиян, которое продолжается до 21 года, в будущем будет продлено до 30 лет. По ее словам, это решение соответствует мировым тенденциям.

Опасные шашлыки:

Китайские ученые из Цзинаньского университета выяснили, чем опасно приготовление и употребление шашлыков. Оказалось, что вредно даже стоять возле мангала, сообщает Газета.

Приготовление шашлыка, барбекю или мяса на гриле связано с образованием большого числа полициклических ароматических углеводородов — соединений, образующихся при горении угля. Уже установлено, что они способны вызывать респираторные инфекции и мутации ДНК, попадая внутрь организма с пищей или при дыхании, однако их воздействие на организм при попадании на кожу не изучалось.

Исследователи отмечают, что наибольшее количество опасных веществ поступает в организм с едой. Однако на втором месте по проводимости вредных соединений оказалась кожа, а дыхание — лишь на третьем. Исследователи предполагают, что содержащиеся в дыме масла способствуют более активному проникновению углеводородов в организм при попадании на кожу. Они рекомендуют использовать закрытую одежду при готовке, чтобы снизить количество опасных веществ, поступающих в организм.

Недостаток геев:

Исполнитель роли Гендальфа во «Властелине колец», знаменитый актер Иэн Маккеллен пожаловался, что в фильмах мало персонажей-геев.

«Боги и монстры», как мне кажется, был первым голливудским фильмом, полноценно признающим, что геи существуют. И это странно, потому что половина Голливуда — геи», — цитирует слова британца Life.

Фильм «Боги и монстры» - картина 1998 года, где сыграл Маккеллен. Стоит отметить, что 78-летний актёр на протяжении тридцати лет своей карьеры был открытым геем. Он подчеркнул, что в Голливуде долгое время притесняли женщин, только недавно начали всерьёз относиться к чернокожим актёрам, а представителей сексменьшинств до сих пор не видят в упор.