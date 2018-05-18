Удмуртия в минуту: главные новости недели

Обзор самых важных новостей минувших пяти дней.

Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги минувших пяти дней.

Доходы:

В понедельник, 14 мая, глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о доходах за прошлый год. За 12 месяцев руководитель республики заработал более 34 млн рублей. Доход указан с учетом суммы от продажи недвижимости.

Новый директор:

Во вторник стало известно, что экс-руководитель аэропорта «Стригино» в Нижнем Новгороде Александр Синельников возглавил компанию «Ижавиа». Его предшественник Александр Городилов покинул пост на прошлой неделе по соглашению сторон.

Пожар и взрывы:

В среду произошло возгорание травы возле села Пугачево. В результате начали детонировать оставшиеся там снаряды. Из-за взрывов эвакуировали жителей военного городка, расположенного в селе. К тушению пожаров привлекли авиацию.

Возвращение домой:

В ночь на четверг взрывы прекратились, но утром возобновились. Произошло это из-за повышения температуры воздуха. Специалисты отметили, что из-за взрывов здания в селе не пострадали. Вечером жители начали возвращаться в свои дома.

О погоде:

Грядущие выходные в Удмуртии будут дождливыми. В субботу местами ожидаются грозы. Синоптики обещают, что дожди пройдут и воскресенье, но уже небольшие.