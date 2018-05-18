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Усиление ветра ожидается в Ижевске 19 мая

12:25, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
12:25, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
186
0
#Ижевск\n#погода\n#грозы\n#Удмуртия\n#ветер
Фото: pixabay.com
186
0

Также на территории республики ожидаются грозы.

Ижевск. Удмуртия. Днём 19 мая местами по Удмуртской Республике и в Ижевске ожидаются грозы и усиление юго-западного ветра порывами 15-20 метров в секунду. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, органы местного самоуправления просят горожан соблюдать меры предосторожности.

19 мая ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный 7-12 м/с, днём при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14°С, днем 26-28°С.

20 мая - переменная облачность. кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный ночью 7-12 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14°С, днем 21-23°С.

21 мая - переменная облачность, небольшие дожди, ветер ночью юго-западный, днем  северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 9-11°С, днем 19-21°С.

12:25, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
186
0
#Ижевск\n#погода\n#грозы\n#Удмуртия\n#ветер

 

 

 


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