Праздничный фейерверк в Ижевске, похищенный аллигатором подросток и шоколадная дорога: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня четверг, 10 мая, и «Сусанин» традиционно начинает день с самых интересных событий, которые произошли в Удмуртии, России и мире.

Фейерверк в честь Победы

9 мая вся страна праздновала День Победы. Различные мероприятия весь день проходили также в городах и районах Удмуртии.

В Ижевске прошел Парад Победы, Бессмертный полк, концерты. Завершился день праздничным фейерверком на городской набережной. Жители столицы Удмуртии поделились фотографиями с этого события.

Осторожно аллигатор

В американском штате Флорида спасатели ищут подростка, которого утащил под воду аллигатор. Об этом сообщает «Российская Газета».

По словам очевидца, он услышал крики о помощи со стороны озера и позвонил в полицию.

Власти пока не могут подтвердить, что ребенок стал жертвой рептилии. Ранее отдыхавшие у водоема люди рассказывали, что видели аллигатора длиной около 1,8 метра.

Шоколадная трасса

В Польше опрокинулась фура, которая перевозила 20 тонн жидкого шоколада. Как сообщает «РИАновости», это случилось на трассе А2 между Варшавой и Познанью.

Шоколад разлился на дорогу и заблокировало движение в обе стороны.

На место ДТП вызвали пожарных, которые поливают застывший шоколад водой, чтобы очистить трассу.

Подготовка к встрече Трампа и Ким Чен Ына

Над подготовкой исторической встречи президента США и лидера КНДР в Сингапуре будет работать Белый дом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Окончательное решение о саммите будет принимать Дональд Трамп. Он пообещал сделать объявление в течение трех дней. Трамп исключил возможность переговоров в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея», - говорится в сообщении.

По мнению американских чиновников, Сингапур выглядит предпочтительнее демилитаризованной зоны из-за удаленности от Пхеньяна.