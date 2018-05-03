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Одна из жительниц рухнувшего дома на улице Удмуртской в Ижевске заселилась в новую квартиру

18:05, 03 мая, 2018
Анна Торхова
18:05, 03 мая, 2018
Анна Торхова
3722
0
#Ижевск\n#жилье\n#взрыв\n#Удмуртия\n#квартиры\n#взрыв газа
Фото: ИА «Сусанин»
3722
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Сертификаты на жилье получат все 32 семьи разрушившегося подъезда №5.

Ижевск. Удмуртия. Одна из жительниц рухнувшего дома №261 по улице Удмуртской в Ижевске заселилась в новую квартиру. Жилье обошлось Ольге Кожевниковой почти в 4 млн рублей, из которых 3,5 млн рублей выделены из бюджета.

«Для меня вид из окна был очень важен <…>, когда я сюда пришла посмотреть <…>, всё это увидела и сердце мое осталось здесь», - поделилась Ольга. По её словам, квартира совмещает в себе всё то, о чем она мечтала.

Отметим, всего сертификаты на новое жилье получат 32 семьи.

«Если мы рассчитывали первое свидетельство из 35 348 рублей за 1 кв. м, то было понятно, что этого недостаточно для приобретения жилья. Поэтому республика приняла решение произвести доплату до среднерыночной - 44 830 рублей», - сообщила замминистра строительства Ольга Дубовцева.

На сегодняшний день пострадавшие могут по своему выбору приобрести жилье как на вторичном, так и на первичном рынке. Единственное условие - многоквартирный дом должен иметь 70% готовность. Жителям компенсируется вся площадь утраченного помещения.

«Республикой было принято ещё одно решение. Для того чтобы дать людям возможность улучшить условия, мы включили их в перечень категорий на льготную ипотеку под 6% годовых», - пояснила Ольга Дубовцева.

Всего на приобретение нового жилья выделено порядка 85 млн рублей: 58 млн рублей предоставила федерация, а 27 млн рублей выделила Удмуртия.

 

Заселение в новую квартиру жительницы рухнувшего дома на Удмуртской

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-03.

При взрыве бытового газа Ольга Кожевникова потеряла мужа и внучку. «Дед всегда в три часа ходил за ней в школу и приводил к нам <...>.  В тот день точно также они пришли из школы и вот…Я уехала в офис, а они были дома. Без пятнадцати пять мне сын позвонил», - рассказывает она.

«Боль не стихает, но какие-то радости <…>, это дает силы <…>. Эти утраты никак не вернуть, но дальше жить надо», - поделилась со слезами на глазах женщина.

Напомним, в доме №261 по улице Удмуртской 9 ноября прогремел взрыв газа. В результате трагедии погибло семь человек.

18:05, 03 мая, 2018
Анна Торхова
3722
0
#Ижевск\n#жилье\n#взрыв\n#Удмуртия\n#квартиры\n#взрыв газа

 

 

 


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