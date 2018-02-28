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Недостроенные объекты в Ижевске и Хохряках планируют завершить во 2-3 квартале 2019 года

17:41, 28 февраля, 2018
Юлия Мокрушина
17:41, 28 февраля, 2018
Юлия Мокрушина
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#строительство\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#обманутые дольщики
Фото: pixabay.com
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Такие сроки привел председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

Ижевск. Удмуртия. Глава правительства Удмуртии Ярослав Семёнов прокомментировал ход решения вопроса по обманутым дольщикам. Он отметил, что власти региона согласовали решения по двум недостроенным объектам - многоквартирному дому в Ижевске по адресу Петрова, 49 и дому в поселке Хохряки.

«По Петрова, 49 мы приняли принципиальное решение - завтра в Арбитражный суд подается заявление от потенциального застройщика. Мы просчитали, что второй квартал 2019 года - это дата, к которой этот дом будет введен в эксплуатацию. Понадобится порядка месяца на то, чтобы получить документацию о вводе в эксплуатацию построенного объекта, 9 месяцев на строительно-монтажные работы, месяц на то, чтобы срогласовать в Минстрое России смену застройщика в рамках 127-ФЗ и порядка двух месяцев на то, чтобы в суде решить все вопросы, связанные с заходом застройщика на площадку. Что касается Хохряков, тут мы говорим про третий квартал 2019 года с учетом всех тех же мероприятий. И также на этот срок мы ориентируемся по другим обманутым дольщикам, которые находятся в реестре», - сказал Семёнов.

Он также отметил, что сейчас в реестре обманутых дольщиков в Удмуртии находятся 240 человек.

17:41, 28 февраля, 2018
Юлия Мокрушина
924
0
#строительство\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#обманутые дольщики

 

 

 

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