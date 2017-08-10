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      План решения проблем обманутых дольщиков утвердили в Удмуртии

      12:06, 10 августа, 2017
      Яна Шамаева
      12:06, 10 августа, 2017
      Яна Шамаева
      129
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#обманутые дольщики
      129
      0

      Ответственным за его реализацию назначили и.о. зампреда правительства региона Сергея Токарева.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили план-график по решению проблем обманутых дольщиков. Такое распоряжение появилось на сайте главы и правительства региона.

      Ответственным за его реализацию назначили и.о. председателя правительства региона Сергея Токарева. В график вошли застройщики:

      - ООО «Энергомикс и ОАО «Химстрой» (улица Орсовская, 1а), в 2017-2018 годах проведение конкурса для определения нового застройщика;

      - ЗАО «Экспресс» (улица Льва Толстого, 24), в 2017-2018 годах привлечение нового застройщика или подрядной организации;

      - ООО «СтройИнвест» (улица Сабурова), в 2017-2018 годах проведение конкурса по определению нового застройщика;

      - ООО «Стройком» (Завьяловский район, деревня Хохряки, улица Петра Чайковского, ЖК «Родниковый край»), смена застройщика в рамках процедуры банкротства в 2017-2018 годах;

      - ООО «Инвест-Проект» (улица Петрова, вблизи дома №49), смена застройщика в рамках процедуры банкротства, проведение конкурса по определению нового застройщика в 2017-2018 годах;

      - ООО «Градстройсервис» (переулок Широкий, 123), обращение граждан в суд с целью признания за собой права на объекты незавершенного строительства (июль-август 2017); создание жилищно-строительного кооператива (декабрь 2017); возобновление строительства объекта (январь-февраль 2018); получение разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (май 2018).

      12:06, 10 августа, 2017
      Яна Шамаева
      129
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#обманутые дольщики

       

       

       

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