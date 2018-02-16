Традиционный обзор самых интересных минувших пяти дней.

Ижевск. Удмуртия. Очередная рабочая неделя завершилась в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» представляют традиционный обзор самых интересных минувших пяти дней.

Удмуртия в минуту: главные новости недели Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Авиакатастрофа:

В понедельник, 12 февраля, стало известно, что при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье погиб житель Удмуртии. Всего авиакатастрофа унесла жизни 71 человека.

Новый глава:

Во вторник в Малопургинском районе выбрали нового главу. Пост занял Сергей Юрин. Его предшественница Светлана Колодкина ушла в отставку после того, как ей предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Последствия обрушения:

Власти Удмуртии в среду рассказали, что на ликвидацию последствий обрушения дома в Ижевске нужно еще 133 млн рублей. Деньги пойдут на покупку квартир для потерявших жилье и на ремонт уцелевших подъездов. Пока все работы осуществляются за счет бюджета республики.

Проблемы региона:

В четверг глава Удмуртии Александр Бречалов назвал две проблемы республики. По его словам, это зашоренность и отсутствие диалога.

В обход моста:

В пятницу, 16 февраля, выяснилось, что на Каме появилась несанкционированная ледовая переправа. Автолюбители пользуются небезопасной дорогой, объезжая платный мост. Пока ни власти, ни спасатели не приняли никаких мер.