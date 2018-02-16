Традиционный обзор самых интересных минувших пяти дней.
Ижевск. Удмуртия. Очередная рабочая неделя завершилась в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» представляют традиционный обзор самых интересных минувших пяти дней.
Удмуртия в минуту: главные новости недели
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Авиакатастрофа:
В понедельник, 12 февраля, стало известно, что при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье погиб житель Удмуртии. Всего авиакатастрофа унесла жизни 71 человека.
Новый глава:
Во вторник в Малопургинском районе выбрали нового главу. Пост занял Сергей Юрин. Его предшественница Светлана Колодкина ушла в отставку после того, как ей предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
Последствия обрушения:
Власти Удмуртии в среду рассказали, что на ликвидацию последствий обрушения дома в Ижевске нужно еще 133 млн рублей. Деньги пойдут на покупку квартир для потерявших жилье и на ремонт уцелевших подъездов. Пока все работы осуществляются за счет бюджета республики.
Проблемы региона:
В четверг глава Удмуртии Александр Бречалов назвал две проблемы республики. По его словам, это зашоренность и отсутствие диалога.
В обход моста:
В пятницу, 16 февраля, выяснилось, что на Каме появилась несанкционированная ледовая переправа. Автолюбители пользуются небезопасной дорогой, объезжая платный мост. Пока ни власти, ни спасатели не приняли никаких мер.