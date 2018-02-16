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      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      18:07, 16 февраля, 2018
      18:07, 16 февраля, 2018
      868
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      #авто\n#безопасность\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Малая Пурга\n#власть и чиновники\n#авиация\n#Удмуртия\n#Московская область\n#финансы и деньги\n#гибель людей\n#Александр Бречалов
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      Традиционный обзор самых интересных минувших пяти дней.

      Ижевск. Удмуртия. Очередная рабочая неделя завершилась в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» представляют традиционный обзор самых интересных минувших пяти дней.

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Авиакатастрофа:

      В понедельник, 12 февраля, стало известно, что при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье погиб житель Удмуртии. Всего авиакатастрофа унесла жизни 71 человека.

      Новый глава:

      Во вторник в Малопургинском районе выбрали нового главу. Пост занял Сергей Юрин. Его предшественница Светлана Колодкина ушла в отставку после того, как ей предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

      Последствия обрушения:

      Власти Удмуртии в среду рассказали, что на ликвидацию последствий обрушения дома в Ижевске нужно еще 133 млн рублей. Деньги пойдут на покупку квартир для потерявших жилье и на ремонт уцелевших подъездов. Пока все работы осуществляются за счет бюджета республики.

      Проблемы региона:

      В четверг глава Удмуртии Александр Бречалов назвал две проблемы республики. По его словам, это зашоренность и отсутствие диалога.

      В обход моста:

      В пятницу, 16 февраля, выяснилось, что на Каме появилась несанкционированная ледовая переправа. Автолюбители пользуются небезопасной дорогой, объезжая платный мост. Пока ни власти, ни спасатели не приняли никаких мер.

      18:07, 16 февраля, 2018
      868
      0
      #авто\n#безопасность\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Малая Пурга\n#власть и чиновники\n#авиация\n#Удмуртия\n#Московская область\n#финансы и деньги\n#гибель людей\n#Александр Бречалов

       

       

       

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