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      133 млн рублей заложат в бюджете Удмуртии на устранение последствий взрыва в жилом доме на Удмуртской

      16:50, 14 февраля, 2018
      Юлия Мокрушина
      16:50, 14 февраля, 2018
      Юлия Мокрушина
      1386
      0
      #общество\n#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#деньги\n#обрушение дома\n#взрыв газа\n#обрушение
      1386
      0

      Эти средства пойдут на завершение строительных работ и покупку квартир для пострадавших.

      Ижевск. Удмуртия. В бюджете Удмуртии заложат 133 млн рублей на ликвидацию последствий обрушения дома в Ижевске. Об этом министр финансов республики Станислав Евдокимов заявил на заседании постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам сегодня, 14 февраля.

      Ранее планировалось, что деньги на приобретение квартир для пострадавших жильцов пятого подъезда выделят из федерального бюджета, и люди начнут получать квартиры с 1 марта.

      «Деньги нужны на расселение подъезда и те работы, которые сейчас там идут, это около 25 млн. рублей. Сейчас вопрос прорабатывается, Минфину и Минстрою России поручено подготовить предложения по компенсации республике понесенных расходов. Но для того, чтобы не останавливать работы, нам этот резерв в нашем бюджете нужен», - сообщил Евдокимов.

      Как было отмечено, средства будут потрачены на расселение жильцов пятого подъезда, ремонт прилегающих подъездов и на работы по вывозу мусора. Сейчас все строительные работы ведутся в долг.

      «Мы исходим из того, что если в ближайшее время не будет решен вопрос о выделении федеральных средств, мы должны будем потратить свои средства, а затем ходить и добиваться компенсации, потому что люди не должны страдать из-за того, что регион не может договориться с федерацией, - прокомментировал ситуацию вице-премьер правительства Анатолий Строков. - Мы должны исполнить свои обещания в кратчайшие сроки, которые были даны, поэтому до 1 марта нам необходимо все решения воплотить в жизнь».

      Напомним, что взрыв газа на Удмуртской, 261 прогремел 9 ноября 2017 года. При обрушении части подъезда № 5 погибли семь человек.

      Ранее также сообщалось, что жители 4 и 6 подъезда дома смогут заехать в свои квартиры до 1 марта

      16:50, 14 февраля, 2018
      Юлия Мокрушина
      1386
      0
      #общество\n#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#деньги\n#обрушение дома\n#взрыв газа\n#обрушение

       

       

       

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