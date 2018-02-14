133 млн рублей заложат в бюджете Удмуртии на устранение последствий взрыва в жилом доме на Удмуртской

Эти средства пойдут на завершение строительных работ и покупку квартир для пострадавших.

Ижевск. Удмуртия. В бюджете Удмуртии заложат 133 млн рублей на ликвидацию последствий обрушения дома в Ижевске. Об этом министр финансов республики Станислав Евдокимов заявил на заседании постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам сегодня, 14 февраля.

Ранее планировалось, что деньги на приобретение квартир для пострадавших жильцов пятого подъезда выделят из федерального бюджета, и люди начнут получать квартиры с 1 марта.

«Деньги нужны на расселение подъезда и те работы, которые сейчас там идут, это около 25 млн. рублей. Сейчас вопрос прорабатывается, Минфину и Минстрою России поручено подготовить предложения по компенсации республике понесенных расходов. Но для того, чтобы не останавливать работы, нам этот резерв в нашем бюджете нужен», - сообщил Евдокимов.

Как было отмечено, средства будут потрачены на расселение жильцов пятого подъезда, ремонт прилегающих подъездов и на работы по вывозу мусора. Сейчас все строительные работы ведутся в долг.

«Мы исходим из того, что если в ближайшее время не будет решен вопрос о выделении федеральных средств, мы должны будем потратить свои средства, а затем ходить и добиваться компенсации, потому что люди не должны страдать из-за того, что регион не может договориться с федерацией, - прокомментировал ситуацию вице-премьер правительства Анатолий Строков. - Мы должны исполнить свои обещания в кратчайшие сроки, которые были даны, поэтому до 1 марта нам необходимо все решения воплотить в жизнь».

Напомним, что взрыв газа на Удмуртской, 261 прогремел 9 ноября 2017 года. При обрушении части подъезда № 5 погибли семь человек.

Ранее также сообщалось, что жители 4 и 6 подъезда дома смогут заехать в свои квартиры до 1 марта.