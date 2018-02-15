  • $ 57.59 ↓
  • € 71.23 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Глава Удмуртии назвал две проблемы республики

      13:18, 15 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      13:18, 15 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      734
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Можга\n#Сочи\n#Александр Бречалов
      734
      0

      Александр Бречалов принял участие в панельной дискуссии «Умный город – новое качество жизни» на форуме в Сочи.

      Сочи. Краснодарский край. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о двух проблемах, с которыми столкнулся, приехав в республику. Как рассказал руководитель региона на панельной дискуссии «Умный город – новое качество жизни» на форуме в Сочи, этими проблемами являлись отсутствие диалога и зашоренность.

      При проведении социологических исследований оказалось, что 70% жителей Ижевска по выходным сидят дома. «Все городские пространства по факту таковыми не являются. У нас шикарная набережная, она в выходные практически пустует. Там есть минимальный набор сервиса: прокат и что-то еще, но никаких активностей, никакой модерации, праздники очень редко. Центральная площадь, парк Кирова и так далее», - сообщил Бречалов. Для того, чтобы переломить ситуацию, новая команда привлекла самих горожан к подготовке Дня города в 2017 году. Его праздновали три дня: 10 июня – день двора, 11 июня – день района, 12 июня – день города и День России.

      «Мы ответили на запрос граждан их же инициативами. Шахматные турниры, конкурс граффити – убогие цокольные этажи превратились в шикарную арт-фактуру. Люди сами не ожидали, что у них это получится. 297 мероприятий за три дня, 80% - это инициативы граждан. И этим мероприятием мы сломали скепсис людей к общественным открытым обсуждениям», - рассказал участкам дискуссии глава Удмуртии.

      Отметим, что в этом году в городах Удмуртии обсуждают общественные пространства, которые предстоит благоустроить в первую очередь. 18 марта в день выборов президента России, жители 8 населенных пунктов проголосуют и за будущие парки, скверы и другие точки притяжения.

      По мнению Александра Бречалова, второй проблемой Удмуртии является зашоренность. В качестве примера он привел ситуацию со строительством ледового катка в Можге. Городу нужен не только лед, но и центр притяжения, который подарит горожанам эмоции. «Будем делать центр притяжения, городское пространство. Да, это будет в основе – лед-трансформер и под концерты, и под игровые виды спорта, но рядом обязательно будет зона тишины для мамочек, для пожилых людей, для молодых людей активности», - поделился планами глава Удмуртии.

      13:18, 15 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      734
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Можга\n#Сочи\n#Александр Бречалов

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Прилетевшая в Анталию жительница Удмуртии оказалась на улице без денег

      11:25, 08 февраля, 2018
      36689

      Сын застрявшей в Антальи жительницы Удмуртии вылетит за матерью

      13541
      09:10, 09 февраля, 2018

      Житель Удмуртии погиб при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний»

      12664
      10:39, 12 февраля, 2018

      Каждый третий заболевший геморрагической лихорадкой в России - из Удмуртии

      11169
      10:53, 08 февраля, 2018

      Полицейские Ижевска нашли пропавшую несколько дней назад школьницу

      8988
      10:25, 14 февраля, 2018

      Эксперты МАК назвали наиболее вероятную причину крушения Ан-148

      18:49, 13 февраля, 2018
      2869

      Стало известно, почему сотрудникам ДПС запретили задерживать пьяных судей

      2860
      16:56, 13 февраля, 2018

      Российский вице-премьер Приходько ответил на обвинения в коррупции

      2715
      10:12, 10 февраля, 2018

      Сотрудников ядерного центра в Сарове заподозрили в добыче биткойнов

      2669
      15:53, 09 февраля, 2018

      Минфин планирует снизить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков

      2667
      19:22, 09 февраля, 2018

      Первую медаль завоевал российский спортсмен на Олимпиаде - 2018

      17:20, 10 февраля, 2018
      2362

      Первое золото Олимпиады-2018 досталось шведской лыжнице

      2233
      16:25, 10 февраля, 2018

      Кнопка «дизлайк» может появиться в соцсети Facebook

      2162
      15:08, 10 февраля, 2018

      Источник в МВД Украины подтвердил задержание Михаила Саакашвили

      2066
      19:08, 12 февраля, 2018

      Лыжный спринт принес России две «бронзы» Пхёнчхана

      1985
      19:37, 13 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: Возвращение жильцов в дом на Удмуртской и охрана школ

      14 февраля, 2018

      В Ижевске проверили, как обеспечивается безопасность школ

      14 февраля, 2018

      Алексей Колесник о Сарапульской ТЭЦ и тарифах на тепло

      14 февраля, 2018