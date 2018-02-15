Глава Удмуртии назвал две проблемы республики

Александр Бречалов принял участие в панельной дискуссии «Умный город – новое качество жизни» на форуме в Сочи.

Сочи. Краснодарский край. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о двух проблемах, с которыми столкнулся, приехав в республику. Как рассказал руководитель региона на панельной дискуссии «Умный город – новое качество жизни» на форуме в Сочи, этими проблемами являлись отсутствие диалога и зашоренность.

При проведении социологических исследований оказалось, что 70% жителей Ижевска по выходным сидят дома. «Все городские пространства по факту таковыми не являются. У нас шикарная набережная, она в выходные практически пустует. Там есть минимальный набор сервиса: прокат и что-то еще, но никаких активностей, никакой модерации, праздники очень редко. Центральная площадь, парк Кирова и так далее», - сообщил Бречалов. Для того, чтобы переломить ситуацию, новая команда привлекла самих горожан к подготовке Дня города в 2017 году. Его праздновали три дня: 10 июня – день двора, 11 июня – день района, 12 июня – день города и День России.

«Мы ответили на запрос граждан их же инициативами. Шахматные турниры, конкурс граффити – убогие цокольные этажи превратились в шикарную арт-фактуру. Люди сами не ожидали, что у них это получится. 297 мероприятий за три дня, 80% - это инициативы граждан. И этим мероприятием мы сломали скепсис людей к общественным открытым обсуждениям», - рассказал участкам дискуссии глава Удмуртии.

Отметим, что в этом году в городах Удмуртии обсуждают общественные пространства, которые предстоит благоустроить в первую очередь. 18 марта в день выборов президента России, жители 8 населенных пунктов проголосуют и за будущие парки, скверы и другие точки притяжения.

По мнению Александра Бречалова, второй проблемой Удмуртии является зашоренность. В качестве примера он привел ситуацию со строительством ледового катка в Можге. Городу нужен не только лед, но и центр притяжения, который подарит горожанам эмоции. «Будем делать центр притяжения, городское пространство. Да, это будет в основе – лед-трансформер и под концерты, и под игровые виды спорта, но рядом обязательно будет зона тишины для мамочек, для пожилых людей, для молодых людей активности», - поделился планами глава Удмуртии.