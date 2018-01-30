Жители Удмуртии стали реже разводиться

В 2017 году количество актов о расторжении брака уменьшилось на 73 по сравнению с 2016 годом.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сократилось количество разводов. Как сообщает Удмуртстат, в 2017 году распалось 5 265 семей, что на 73 меньше, чем годом ранее.

За прошедший год было зарегистрировано 9 636 браков, что на 1 032 больше, чем в 2016 году. Отмечается, что их интенсивность неравномерна, например, в июле желающих оформить свои отношения в 5 раз больше, чем в мае.

Наиболее активным возрастом вступления в брак среди женщин являлся 20-24 года. В таком возрасте свою «половинку» нашли 2 877 женщин. Мужчины чаще женятся в 25-29 лет – 3 109. До 18 лет, заключили брачный союз 69 девушек и 6 молодых людей.