Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 26 марта провели 44 церемонии бракосочетания. Об этом сообщает Комитет по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии.

Пары решили создать семьи в красивую дату — 26.03.2026.

В Комитете по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии отмечают, что в текущем году молодожёны обращают внимание на числа 2, 6 и 26. Например, 26 февраля в Удмуртии брак зарегистрировали 75 пар.