Пожар в Малопургинском районе, врач-гериатр и марихуана как развлечение: что произошло минувшей ночью

Традиционный обзор новостей от информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! 1 декабря, пятница. Первый зимний день предлагаем встретить вместе с информагентством «Сусанин» и узнать, что же произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Пожар:

В ночь на 1 декабря загорелись два садовых дома в СНТ «Пугачево-1». На место прибыли 4 единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Как писали очевидцы в соцсети Вконтакте в группе ИГГС, в результате пожара погиб один человек.

Официальными комментариями информагентство «Сусанин» пока не располагает.

Джаз в Ижевске:

На сцене Удмуртской государственной филармонии начался XVII джазовый фестиваль. Вечером 30 ноября прошёл концерт Дениса Мажукова и его бэнда, а 1 декабря зрителей ждут на продолжение фестиваля.На сцене сойдутся два джазовых оркестра и исполнят знаменитые композиции Луи Армстронга, Эллы Фитцджеральд и других.

Марихуана – не приговор:

Конституционный суд Грузии разрешил употреблять марихуану и коноплю. С иском в суд обратилась партия «Гирчи», которая просила отменить уголовное наказание за легкие наркотики, пишет Лента.ру.

Истец отметил, что человек сам вправе выбирать, как ему отдыхать, без постороннего вмешательства. А марихуану можно применять как в медицинских целях, так и для развлечения.

Парламент Грузии не смог доказать, что употребление марихуаны и конопли плохо влияет на людей и подталкивает их на преступления.

Как сказано в решении Конституционного суда, наказывать человека за то, чтобы он не причинял вред своему здоровью – несовместимо со свободным обществом.

Врач-гериатр:

В России разработали профессиональный стандарт для врачей-гериатров. Теперь медики не только будут лечить пожилых людей, но и разрабатывать для них программы замедления старения, определять биологический возраст, пишут Известия.ру.

Врачи станут своеобразными помощниками стариков, страдающих от одиночества, они будут тесно сотрудничать с соцработниками и родственниками пациента.

Как отметила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, раньше такие специалисты дублировали работу терапевтов. Сейчас же врач будет выполнять функции, которые ранее российские медики не выполняли.

Запрет на мебель:

С 1 декабря в России вступает в силу запрет о госзакупках иностранной мебели. Как пишут РИА «Новости», закупить мебель теперь можно только отечественного производства или изготовленной страной-участницей ЕАЭС.

Согласно документу, ограничения вводятся для поддержки российских производителей и развития национальной экономики.

В список входят: мебель для офисов, деревянная мебель для столовых и спален, диваны, софы, кушетки с деревянными каркасами, трансформируемые в кровати, каркасы для кроватей и деревянные, и металлические, а также мебель из пластика.

Эти товары должны быть изготовлены из материалов, которые созданы в России или странах ЕАЭС.

Запрет будет действовать до 1 декабря 2019 года.