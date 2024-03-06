Региональный центр закупок Удмуртии в 2023 году сэкономил на торгах более 3,7 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. За время своей работы Региональный центр закупок Удмуртии сэкономил республиканским и муниципальным бюджетам около 20 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета региона.

Центр использует механизм предупреждающего контроля. Это позволяет избежать закупок товаров и услуг с избыточными характеристиками и по завышенным ценам. Делается это до начала процедуры закупки, что и приводит к экономии средств.

За 2023 год Региональный центр по результатам закупок сэкономил 3 млрд 742 млн рублей, 216,4 млн из которых — на этапе предварительного контроля. Всего за годы работы, а Региональный центр госзакупок был открыт в 2017 году, общая экономия оценивается в 20 млрд рублей.