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Региональный центр закупок Удмуртии в 2023 году сэкономил на торгах более 3,7 млрд рублей

16:05, 06 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Региональный центр закупок Удмуртии в 2023 году сэкономил на торгах более 3,7 млрд рублей
16:05, 06 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#госзакупки
Фото: ИА «Сусанин»
62
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Специалисты ведут работу по недопущению закупок товаров по завышенным ценам. 

Ижевск. Удмуртия. За время своей работы Региональный центр закупок Удмуртии сэкономил республиканским и муниципальным бюджетам около 20 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета региона.

Центр использует механизм предупреждающего контроля. Это позволяет избежать закупок товаров и услуг с избыточными характеристиками и по завышенным ценам. Делается это до начала процедуры закупки, что и приводит к экономии средств.

За 2023 год Региональный центр по результатам закупок сэкономил 3 млрд 742 млн рублей, 216,4 млн из которых — на этапе предварительного контроля. Всего за годы работы, а Региональный центр госзакупок был открыт в 2017 году, общая экономия оценивается в 20 млрд рублей. 

16:05, 06 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госзакупки