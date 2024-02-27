В Удмуртии централизуют процедуру госзакупок

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2024 году начнётся переход на полную централизацию госзакупок. Об этом в ходе сессии Госсовета сообщил вице-премьер республики Роман Ефимов.

По словам Ефимова, в этом году начнётся новый масштабный проект централизации госзакупок на базе единого заказчика. Ожидается полная централизация закупок отдельных республиканских госзаказчиков. Сюда входит планирование и исполнение контрактов, а также внедрение института единого заказчика для заключения офсетных контрактов.

Напомним, Региональный центр закупок начал работать в Удмуртии с 1 января 2018 года.