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В Удмуртии централизуют процедуру госзакупок

16:50, 27 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии централизуют процедуру госзакупок
16:50, 27 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госзакупки
Фото: ИА «Сусанин»
45
0

Работа по централизации началась ещё в 2019 году.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2024 году начнётся переход на полную централизацию госзакупок. Об этом в ходе сессии Госсовета сообщил вице-премьер республики Роман Ефимов.

По словам Ефимова, в этом году начнётся новый масштабный проект централизации госзакупок на базе единого заказчика. Ожидается полная централизация закупок отдельных республиканских госзаказчиков. Сюда входит планирование и исполнение контрактов, а также внедрение института единого заказчика для заключения офсетных контрактов.

Напомним, Региональный центр закупок начал работать в Удмуртии с 1 января 2018 года.

16:50, 27 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госзакупки