Почти 200 тысяч рублей могут потратить на замену флагов рядом с администрацией Ижевска

Пока что подрядчика на эти работы найти не удалось.
Ижевск. Удмуртия. 196 тысяч рублей планируют потратить на замену флагов рядом с администрацией Ижевска. Информацию об этом разместили на портале госзакупок.
Наименование лота: «Услуги по замене флагов расцвечивания на флагштоках, расположенных на прилегающей территории к зданию Администрации города Ижевска». Заказчик самостоятельно предоставляет флаги расцвечивания, исполнителю же требуется:
- снять 9 флагов с флагштоков;
- проверить состояния 9 тросов на флагштоках (при необходимости заменить на новые тросы заказчика);
- установить 9 новых флагов;
- зафиксировать 9 флагов в неподвижном состоянии при помощи крепёжных элементов.
Аукцион проводился с 14 по 22 февраля. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке.