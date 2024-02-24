Почти 200 тысяч рублей могут потратить на замену флагов рядом с администрацией Ижевска

Ижевск. Удмуртия. 196 тысяч рублей планируют потратить на замену флагов рядом с администрацией Ижевска. Информацию об этом разместили на портале госзакупок.

Наименование лота: «Услуги по замене флагов расцвечивания на флагштоках, расположенных на прилегающей территории к зданию Администрации города Ижевска». Заказчик самостоятельно предоставляет флаги расцвечивания, исполнителю же требуется:

- снять 9 флагов с флагштоков;

- проверить состояния 9 тросов на флагштоках (при необходимости заменить на новые тросы заказчика);

- установить 9 новых флагов;

- зафиксировать 9 флагов в неподвижном состоянии при помощи крепёжных элементов.

Аукцион проводился с 14 по 22 февраля. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке.