Ранее этот пост занимала Марина Майорова, которая уволилась по собственному желанию.

Ижевск. Удмуртия. Главным редактором «Удмуртской правды» стал Энвиль Касимов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Союза журналистов Удмуртии Елена Капитоненко.

Ранее этот пост занимала Марина Майорова, которая ушла с должности по собственному желанию.

Справка:

Энвиль Касимов – политик, журналист, художник. Родился 23 января 1961 года. Окончил Удмуртский государственный университет по специальности учитель рисования и черчения, Московский государственный художественный институт им. Сурикова, специальность – художник-живописец.

1978 г. – штукатур-маляр, Балезинское РСУ, п.Балезино.

1978 – 1979 гг. – рабочий по благоустройству комбината коммунальных предприятий.

1979 – 1984 гг. – студент, Удмуртский государственный университет, г.Ижевск.

1984 – 1990 гг. – студент, Московский государственный художественный институт им. Сурикова.

1990 – 1992 гг. – художник-живописец, Московского кооператива «Глобус», г. Москва.

1993 г. – заместитель директора, МВЦ «Галерея», г. Ижевск.

1993 – 1994 гг. – руководитель дизайн-группы, ТОО ПГ «Ижевский завод», г. Ижевск.

1992 – 1998 гг. – председатель общественной организации «Ижевский клуб», г. Ижевск.

1998 – 2002 гг. – генеральный директор, ООО «Фирма «Алюминиево-строительные конструкции (АСК)», г. Ижевск.

2002 – 2003 гг. – начальник информационно-аналитического отдела, ООО «АСК-Монтаж», г.Ижевск.

2003 – 2009 гг. – главный редактор, ГУ «Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики», г.Ижевск.

2009 – 2012 гг. – руководитель, АУ «Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики», г.Ижевск.

С 2012 г. – председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета, г.Ижевск.

Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики второго, третьего и четвёртого созывов.

Государственные награды, звания, поощрения: Почётная грамота Удмуртской Республики. Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики. Почётная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики, памятная медаль «20 лет Государственному Совету Удмуртской Республики», знак МЧС «За заслуги», Знак Союза журналистов России, медаль за вклад в историческое наследие городов России, медаль МБФ «Меценаты столетия», Звезда МБФ «Меценаты столетия», знак «85 лет Управлению ФСБ России по Удмуртской Республике», Почётная грамота Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, медаль Управления ФСКН России по УР «За заслуги».