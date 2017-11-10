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      Марина Майорова ушла с должности главного редактора «Удмуртской правды»

      15:01, 10 ноября, 2017
      15:01, 10 ноября, 2017
      589
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      #кадры\n#СМИ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Удмуртская правда\n#СМИ Удмуртии\n#газета
      Фото: facebook.com/Марина Майорова
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      Она уволилась по собственному желанию.

      Ижевск. Удмуртия. Главный редактор газеты «Удмуртская правда» Марина Майорова ушла с занимаемой должности по собственному желанию. Как Майорова рассказала корреспонденту информагентства «Сусанин», она планирует продолжить свою профессиональную деятельность в сфере журналистики, но где именно, пока не уточняет.

      Причин для увольнения, по словам бывшего главреда, было несколько. Среди них: предложения новой работы и серьезные кадровые проблемы в газете, которые ей пришлось решать в течение трех лет работы на этой должности.

      Напомним, что 14 июня 2017 года в редакции газеты прошли оперативные мероприятия. По словам Марины Майоровой, обыски провели из-за обращения в правоохранительные органы главного бухгалтера, которого уволили за невыполнение должностных обязанностей.

      «Вот так он решил отомстить за то, что я его уволила», - добавила Марина Майорова.

      Также она отметила, что накопилась усталость за три года работы над преобразованием газеты.

      «Газету мы изменили, газета стала другой. Мы в этом году стали единственным государственным СМИ из Удмуртии, которое было выбрано госкорпорацией «Росатом» для освещения их деятельности. Также мы активно начали работать в соцсетях», - рассказала Майорова.

      Наша справка:

      Майорова Марина Владимировна

      Родилась 2 августа 1969 года в Перми.

      В 1991 году закончила факультет журналистики Уральского государственного университета им. A.M. Горького по специальности «Журналистика».

      В 2005 году закончила Ижевский филиал Уральского отделения Академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

      С октября 1989 года принята на постоянную работу в редакцию Глазовской городской газеты «Красное знамя», профессиональную работу начала корреспондентом в отдел промышленности и экономики газеты «Красное знамя».

      В 2002 году выбрана трудовым коллективом главным редактором газеты «Красное знамя».

      С 16 февраля 2015 года – 2017 года главный редактор газеты «Удмуртская правда».

      15:01, 10 ноября, 2017
      589
      0
      #кадры\n#СМИ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Удмуртская правда\n#СМИ Удмуртии\n#газета

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