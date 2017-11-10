Марина Майорова ушла с должности главного редактора «Удмуртской правды»

Она уволилась по собственному желанию.

Ижевск. Удмуртия. Главный редактор газеты «Удмуртская правда» Марина Майорова ушла с занимаемой должности по собственному желанию. Как Майорова рассказала корреспонденту информагентства «Сусанин», она планирует продолжить свою профессиональную деятельность в сфере журналистики, но где именно, пока не уточняет.

Причин для увольнения, по словам бывшего главреда, было несколько. Среди них: предложения новой работы и серьезные кадровые проблемы в газете, которые ей пришлось решать в течение трех лет работы на этой должности.

Напомним, что 14 июня 2017 года в редакции газеты прошли оперативные мероприятия. По словам Марины Майоровой, обыски провели из-за обращения в правоохранительные органы главного бухгалтера, которого уволили за невыполнение должностных обязанностей.

«Вот так он решил отомстить за то, что я его уволила», - добавила Марина Майорова.

Также она отметила, что накопилась усталость за три года работы над преобразованием газеты.

«Газету мы изменили, газета стала другой. Мы в этом году стали единственным государственным СМИ из Удмуртии, которое было выбрано госкорпорацией «Росатом» для освещения их деятельности. Также мы активно начали работать в соцсетях», - рассказала Майорова.

Наша справка:

Майорова Марина Владимировна

Родилась 2 августа 1969 года в Перми.

В 1991 году закончила факультет журналистики Уральского государственного университета им. A.M. Горького по специальности «Журналистика».

В 2005 году закончила Ижевский филиал Уральского отделения Академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С октября 1989 года принята на постоянную работу в редакцию Глазовской городской газеты «Красное знамя», профессиональную работу начала корреспондентом в отдел промышленности и экономики газеты «Красное знамя».

В 2002 году выбрана трудовым коллективом главным редактором газеты «Красное знамя».

С 16 февраля 2015 года – 2017 года главный редактор газеты «Удмуртская правда».