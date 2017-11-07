Директор управляющей компании Ижевска 5,5 лет проведёт в тюрьме

Руководитель ООО «УК Эксперт» заработал на собственниках жилых домов почти 4 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Директора управляющей компании Ижевска приговорили к 5,5 годам тюрьмы. Руководитель ООО «УК Эксперт» заработал на собственниках жилья 3,7 млн рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Компания осуществляла управление, содержание и ремонт многоквартирных жилых домов Ижевска на улицах Ворошилова, Оружейника Драгунова и в поселке Машиностроитель.

С 1 января по 30 июля 2015 года директор присвоил себе деньги, которые получил от собственников жилья. Средства должны были поступить в ресурсоснабжающие организации Ижевска, но попали в карман злоумышленника.

В отношении руководителя было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере»).