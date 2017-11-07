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      Директор управляющей компании Ижевска 5,5 лет проведёт в тюрьме

      12:55, 07 ноября, 2017
      Анна Торхова
      12:55, 07 ноября, 2017
      Анна Торхова
      109
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#управляющая компания\n#деньги\n#лишение свободы.
      Фото: pixabay.com
      109
      0

      Руководитель ООО «УК Эксперт» заработал на собственниках жилых домов почти 4 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Директора управляющей компании Ижевска приговорили к 5,5 годам тюрьмы. Руководитель ООО «УК Эксперт» заработал на собственниках жилья 3,7 млн рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

      Компания осуществляла управление, содержание и ремонт многоквартирных жилых домов Ижевска на улицах Ворошилова, Оружейника Драгунова и в поселке Машиностроитель.

      С 1 января по 30 июля 2015 года директор присвоил себе деньги, которые получил от собственников жилья. Средства должны были поступить в ресурсоснабжающие организации Ижевска, но попали в карман злоумышленника.

      В отношении руководителя было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере»). 

      12:55, 07 ноября, 2017
      Анна Торхова
      109
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#управляющая компания\n#деньги\n#лишение свободы.

       

       

       

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