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      Почти 700 жителей Ижевска сфотографировались во время акции #ЯРоссия

      11:45, 14 августа, 2017
      11:45, 14 августа, 2017
      269
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      #общество\n#Ижевск\n#фото\n#ГТРК \"Удмуртия\"
      Фото: Екатерина Сентемова
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      Она прошла 12 августа в Летнем саду имени Горького.

      Ижевск. Удмуртия. 12 августа в Ижевске в Летнем саду имени Максима Горького прошла акция #ЯРоссия. Она состоялась в рамках федерального проекта Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) «Россия».

      Основная идея этой акции заключается в сборе фотобазы лиц наших современников со всей страны. На сайте ya.russia.tv уже представлена масштабная карта с фотографиями россиян из совершенно разных городов, где каждый может увидеть, что несмотря на различия, мы все едины, и почувствовать себя частичкой чего-то большого.

      Любой желающий мог принять участие в акции, просто пройдя регистрацию и сфотографировавшись в развернутой передвижной студии. Лица жителей Ижевска будут выставлены не только на интерактивной карте нашей страны уже с 14 августа, но и появятся в межпрограммном оформлении канала «Россия-1».

      Участники акции получили в подарок магнитики со своей фотографией, а также могли отправить замечательные открытки с символикой проекта #ЯРоссия в любую точку страны. Помимо этого, каждый мог попробовать себя в роли телеведущего, поучаствовать в конкурсах и получить фирменную футболку с логотипом акции или просто насладиться музыкой от участников проекта «Голос. Дети» и посмотреть шоу на удмуртском языке.

      Как сообщил на своей странице в Фейсбуке руководитель службы информации ГТРК «Удмуртия» Владимир Кулемин, 12 июня в акции принял участие 691 человек. 


      Владимир Кулёмин

      691 человек успел в Ижевске сфотографироваться на акции #ЯРоссия. Вчера пересылал все фото в Москву. Сделал вывод: надо улыбаться! На кадрах счастливые, улыбающиеся красивые лица. А на улице в...


      Подготовила Екатерина Сентемова

      11:45, 14 августа, 2017
      269
      0
      #общество\n#Ижевск\n#фото\n#ГТРК \"Удмуртия\"

       

       

       

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