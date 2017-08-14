Почти 700 жителей Ижевска сфотографировались во время акции #ЯРоссия

Она прошла 12 августа в Летнем саду имени Горького.

Ижевск. Удмуртия. 12 августа в Ижевске в Летнем саду имени Максима Горького прошла акция #ЯРоссия. Она состоялась в рамках федерального проекта Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) «Россия».

Основная идея этой акции заключается в сборе фотобазы лиц наших современников со всей страны. На сайте ya.russia.tv уже представлена масштабная карта с фотографиями россиян из совершенно разных городов, где каждый может увидеть, что несмотря на различия, мы все едины, и почувствовать себя частичкой чего-то большого.

Любой желающий мог принять участие в акции, просто пройдя регистрацию и сфотографировавшись в развернутой передвижной студии. Лица жителей Ижевска будут выставлены не только на интерактивной карте нашей страны уже с 14 августа, но и появятся в межпрограммном оформлении канала «Россия-1».

Участники акции получили в подарок магнитики со своей фотографией, а также могли отправить замечательные открытки с символикой проекта #ЯРоссия в любую точку страны. Помимо этого, каждый мог попробовать себя в роли телеведущего, поучаствовать в конкурсах и получить фирменную футболку с логотипом акции или просто насладиться музыкой от участников проекта «Голос. Дети» и посмотреть шоу на удмуртском языке.

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке руководитель службы информации ГТРК «Удмуртия» Владимир Кулемин, 12 июня в акции принял участие 691 человек.





Владимир Кулёмин 691 человек успел в Ижевске сфотографироваться на акции #ЯРоссия. Вчера пересылал все фото в Москву. Сделал вывод: надо улыбаться! На кадрах счастливые, улыбающиеся красивые лица. А на улице в...





Подготовила Екатерина Сентемова